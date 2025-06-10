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Новости Фото Атака дронов на Черниговщину
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"Шахеды" разбросали взрывоопасные боеприпасы во время атаки РФ на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

На Прилуччине Черниговской области после ночной российской дроновой атаки обнаружены опасные боеприпасы.

Об этом сообщает Нацполиция, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что взрывоопасные предметы могут использоваться врагом для поражения любого из регионов страны.

"Риск чрезвычайно высок из-за того, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно. Внимательно посмотрите на фото - так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы", - говорится в сообщении.

Взрывоопасный предмет похож на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см.

Обязательно предупредите близких и в случае обнаружения таких боеприпасов - немедленно вызывайте экстренные службы, добавили полицейские.

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В Прилукском районе после атаки РФ обнаружены опасные боеприпасы.

Напомним, россияне ночью 10 июня 2025 года снова атаковали Прилуки Черниговской области.

В результате атак на Прилуччине и Нежинщине повреждены дома людей, хозяйственные постройки и автомобили.

Автор: 

боеприпасы (2362) Нацполиция (16564) Шахед (1171) Черниговская область (1175) Прилукский район (14) война в Украине (4715)


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