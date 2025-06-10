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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют ударные беспилотники, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 10 июня российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

Движение ударных беспилотников

  • Херсонская, Николаевская области - угроза применения ударных БпЛА.

Читайте: "Шахеды" разбросали взрывоопасные боеприпасы во время атаки РФ на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

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Воздушные силы (2431) Шахед (1171) война в Украине (4735)


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Здоров'я бажаю...бл..
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10.06.2025 23:42 Ответить
Хлопці, зробіть кацапам свято на 12 червня.
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10.06.2025 23:50 Ответить
Відсалютовати на день сросії?)))

Їм би закинути з десяток цистерн метилового спирту, чи тогож спирту замаскованому під горілку))
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11.06.2025 00:28 Ответить
Дрони ворога рухаються до визначених ним цілей, керуючись командами рашистських операторів або чат-ботів в месенджері Telegram через канали LTE мобільного зв'язку в Україні.
Доки у нас не вимикатимуть сім-карт, що підключаються під час тривог і далі змінюють своє місцеположення швидше за 100 км/год, а також не доки не забанять Telegram, доти повітряні атаки пітьми на міста і селища України знову-й-знову руйнуватимуть помешкання українців, травмуватимуть їх і вбиватимуть цілими сім'ями.

Допис про контроль рашистської спецслужби "ФСБ" над месенджером Telegram можна прочитати https://storage.googleapis.com/istories/stories/2025/06/10/kak-telegram-svyazan-s-fsb/index.html тут.
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10.06.2025 23:57 Ответить
Поки Москва не буде щодня горіти від українських дронів, чи диверсантів - нічого не зміниться.
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11.06.2025 01:33 Ответить
 
 