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Новини Атака БпЛА на Харків
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Удар РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 3 осіб, 60 постраждалих (оновлено). ФОТО

Харків після обстрілу

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Харків зросла до трьох осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, постраждали 60 людей, з них 9 дітей віком від 2 до 15 років.

За даними Синєгубова, ворог атакував 15 БпЛА "Герань-2" Слобідський та Основ'янський райони Харкова.

Також читайте: Харків атакували російські БпЛА, 2 людини загинули, 28 поранені,- мер (оновлено)

Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу

Стан постраждалих у Харкові

За словами Синєгубова, наразі одна поранена внаслідок обстрілу Харкова перебуває в лікарні у важкому стані. Стан решти постраждалих - задовільний.

Всього госпіталізовані 11 людей, серед них - троє дітей віком 2, 13 і 15 років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Під завалами за однією з адрес влучання ворожих БпЛА ще може перебувати літня жінка.

Також ворог обстрілював Харківщину.

Зокрема, у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки; у с. Вільхуватка постраждав 38-річний чоловік; у м. Куп'янськ отримали поранення 47-річний і 68-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 13 КАБ;
  • 15 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони.

Пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 9 багатоквартнирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод;
  • у Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (с. Цупівка, с. Болибоки);
  • у Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж (м. Куп'янськ, с. Вільхуватка, сел. Великий Бурлук, сел. Куп'янськ-Вузловий).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, двоє загиблих. Серед постраждалих - 8 дітей.

Автор: 

обстріл (29262) Харків (5707) жертви (1817) Харківська область (1121) Харківський район (360)


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Каца́п (араб. قَصَّاب‎ (ḳaṣṣāb) - м'ясник, палач, живодер. Дослідники відзначають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - караїмською означає «кат»; «хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» тощо.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF#cite_note-12 «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"».
Точніше і не скажеш - кацапи.
показати весь коментар
11.06.2025 09:42 Відповісти
 
 