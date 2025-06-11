Удар РФ по Харкову: кількість загиблих зросла до 3 осіб, 60 постраждалих (оновлено). ФОТО

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ на Харків зросла до трьох осіб.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками", - йдеться у повідомленні.

Загалом, як зазначається, постраждали 60 людей, з них 9 дітей віком від 2 до 15 років.

За даними Синєгубова, ворог атакував 15 БпЛА "Герань-2" Слобідський та Основ'янський райони Харкова.

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Стан постраждалих у Харкові

За словами Синєгубова, наразі одна поранена внаслідок обстрілу Харкова перебуває в лікарні у важкому стані. Стан решти постраждалих - задовільний.

Всього госпіталізовані 11 людей, серед них - троє дітей віком 2, 13 і 15 років. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

Під завалами за однією з адрес влучання ворожих БпЛА ще може перебувати літня жінка.

Також ворог обстрілював Харківщину.

Зокрема, у с. Цупівка Дергачівської громади постраждали 61-річний і 65-річний чоловіки; у с. Вільхуватка постраждав 38-річний чоловік; у м. Куп'янськ отримали поранення 47-річний і 68-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

13 КАБ;

15 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони.

Пошкодження обʼєктів цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 9 багатоквартнирних будинків, 3 приватні будинки, 13 автомобілів, завод;

у Харківському районі пошкоджено 8 приватних будинків і 2 автомобілі (с. Цупівка, с. Болибоки);

у Куп'янському районі пошкоджено 40 приватних будинків, 3 автомобілі, гараж (м. Куп'янськ, с. Вільхуватка, сел. Великий Бурлук, сел. Куп'янськ-Вузловий).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, двоє загиблих. Серед постраждалих - 8 дітей.