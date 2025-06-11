Удар РФ по Харькову: количество погибших возросло до 3 человек, 60 пострадавших (обновлено). ФОТО

Количество погибших в результате ночной атаки РФ на Харьков возросло до 3 человек.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что в ожоговой реанимации умер 65-летний мужчина, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с глубокими обширными ожогами", - говорится в сообщении.

В общем, как отмечается, пострадали 60 человек, из них 9 детей в возрасте от 2 до 15 лет.

По данным Синегубова, враг атаковал 15 БпЛА "Герань-2" Слободской и Основянский районы Харькова.

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Состояние пострадавших в Харькове

По словам Синегубова, пока одна раненая в результате обстрела Харькова находится в больнице в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших – удовлетворительное.

Всего госпитализированы 11 человек, среди них – трое детей в возрасте 2, 13 и 15 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Под завалами по одному из адресов попадания вражеских БПЛА еще может находиться пожилая женщина.

Также враг обстреливал Харьковскую область.

В частности, в с. Цуповка Дергачевской громады пострадали 61-летний и 65-летний мужчины; в с. Ольховатка пострадал 38-летний мужчина; в г. Купянск получили ранения 47-летний и 68-летний мужчины.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

13 КАБ;

15 БпЛА типа "Герань-2";

2 БпЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона.

Повреждение объектов гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены 9 многоквартирных домов, 3 частных дома, 13 автомобилей, завод;

в Харьковском районе повреждены 8 частных домов и 2 автомобиля (с. Цуповка, с. Болибоки);

в Купянском районе повреждены 40 частных домов, 3 автомобиля, гараж (г. Купянск, с. Ольховатка, пос. Великий Бурлук, пос. Купянск-Узловой).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате российской дроновой атаки на Харьков пострадали 54 человека, двое погибших. Среди пострадавших - 8 детей.