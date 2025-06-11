Ночной удар РФ по Харькову: число погибших возросло до 4
По состоянию на вечер 11 июня количество погибших вследствие ночной дроновой российской атаки по Харькову возросло уже до 4 человек.
Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
В больнице умерла 59-летняя женщина, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии.
"Сегодня утром также в больнице умер ее муж. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавших", - отметил он.
По информации врачей, женщина находилась в ожоговом центре.
В прокуратуре также сообщили, что на территории предприятия в Харькове деблокировали тело еще одного погибшего человека. Предварительно, тоже женского пола. Это уже 5 жертва российской атаки 7 июня.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вследствие российской дроновой атаки на Харьков пострадали 54 человека, трое погибших. Среди пострадавших - 8 детей.
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