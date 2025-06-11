Россия изменила тактику атак на Харьков: "шахеды" бьют одновременно за 1-2 минуты, - ОВА

Российские оккупанты изменили тактику ударов по Харькову - теперь дроны-камикадзе типа "Шахед" наносят удары по городу практически одновременно, за 1-2 минуты.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время последней атаки по городу и области был зафиксирован запуск 17 "шахедов", из которых 15 ударили по Харькову. Удары пришлись на 11 локаций, в том числе три - по жилым домам. В результате атаки погибли три человека, еще 60 человек получили ранения, среди них девять детей. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.

"Враг меняет тактику. Сначала он значительно увеличивает высоту "шахедов". Они сначала движутся (на высоте - ред.) 4-5 тысяч метров и перед самой целью начинают резкое снижение", - заявил Синегубов.

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Он отмечает, что оккупанты совершенствуют тактику, чтобы наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилому фонду.

Обстрел Харькова

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять сотрудников предприятия. 9 июня в ГСЧС информировали, что на предприятии в Харькове продолжалась ликвидация пожара и аварийно-спасательные работы, под завалами могут находиться 6 человек. Утром 10 июня спасатели обнаружили там тело человека.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате российской дроновой атаки на Харьков пострадали 54 человека, двое погибших. Среди пострадавших - 8 детей.

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