Росія змінила тактику атак на Харків: "Шахеди" б’ють одночасно за 1-2 хвилини, - ОВА

Російські окупанти змінили тактику ударів по Харкову - тепер дрони-камікадзе "Шахед" завдають ударів по місту практично одночасно, за 1-2 хвилини.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час останньої атаки по місту та області було зафіксовано запуск 17 "Шахедів", з яких 15 вдарили по Харкову. Удари прийшлися на 11 локацій, зокрема три - по житлових будинках. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 60 осіб отримали поранення, серед них дев’ятеро дітей. Одна жінка перебуває у вкрай важкому стані.

"Ворог змінює тактику. Спочатку він значно збільшує висоту "Шахедів". Вони спочатку рухаються (на висоті - ред.) 4-5 тисяч метрів і перед самою метою починають різке зниження", - заявив Синєгубов.

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Він зазначає, що окупанти вдосконалюють тактику, щоб завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житловому фонду.

Обстріл Харкова

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства. 9 червня у ДСНС інформували, що на підприємстві в Харкові тривала ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи, під завалами можуть перебувати 6 осіб. Зранку 10 червня рятувальники виявили там тіло людини.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок російської дронової атаки на Харків постраждали 54 людини, двоє загиблих. Серед постраждалих - 8 дітей.

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