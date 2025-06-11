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Вибух пролунав у Сумах. Загроза балістики зі Сходу
У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.
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Urs
показати весь коментар11.06.2025 14:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
alex orly
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NNN
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Оксана Фесенко #582011
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