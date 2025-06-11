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Новини Удар по Сумах
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Вибух пролунав у Сумах. Загроза балістики зі Сходу

Обстріл Сум 11 червня 2025 року. Що відомо

У Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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Автор: 

обстріл (29262) Сумська область (3892) Суми (924) Сумський район (276)


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кацапи біснуються після котовска.
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11.06.2025 14:28 Відповісти
Монголоїди біснуютбся Завжди!!! Бо їхній план не спрацьовує!!!
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11.06.2025 14:38 Відповісти
Тривоги не пролунало , а ні до , а ні після вибуху ... про що попереджати , коли вже був вибух ...?
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11.06.2025 14:39 Відповісти
У місцевих пабліках написали що то свої, так що не надовго можна видихнути. Хоча як тут видихнеш, якщо підари вже за 20 км від міста і продовжують просуватися
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11.06.2025 15:11 Відповісти
 
 