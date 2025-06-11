Взрыв прогремел в Сумах. Угроза баллистики с Востока

В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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