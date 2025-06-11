РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11072 посетителя онлайн
Новости Удар по Сумам
1 378 6

Взрыв прогремел в Сумах. Угроза баллистики с Востока

Обстрел Сум 11 июня 2025 года. Что известно

В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также читайте: Россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области. Ранен мужчина

Автор: 

обстрел (27941) Сумская область (3340) Сумы (1185) Сумский район (274)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи біснуються після котовска.
показать весь комментарий
11.06.2025 14:28 Ответить
Монголоїди біснуютбся Завжди!!! Бо їхній план не спрацьовує!!!
показать весь комментарий
11.06.2025 14:38 Ответить
Тривоги не пролунало , а ні до , а ні після вибуху ... про що попереджати , коли вже був вибух ...?
показать весь комментарий
11.06.2025 14:39 Ответить
У місцевих пабліках написали що то свої, так що не надовго можна видихнути. Хоча як тут видихнеш, якщо підари вже за 20 км від міста і продовжують просуватися
показать весь комментарий
11.06.2025 15:11 Ответить
Они по-жизни малохольные...
показать весь комментарий
11.06.2025 15:27 Ответить
 
 