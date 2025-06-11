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Взрыв прогремел в Сумах. Угроза баллистики с Востока
В Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
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Urs
показать весь комментарий11.06.2025 14:28 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
alex orly
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NNN
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Оксана Фесенко #582011
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий11.06.2025 15:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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