РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11174 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
412 1

Россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области. Ранен мужчина

Россияне ударили FPV по гражданскому автомобилю в Сумской области. Есть раненый

Российские оккупанты на Сумщине утром ударили по гражданской машине FPV-дроном.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Супружеская пара двигалась из одного из сел Юнаковской громады, которую систематически обстреливает враг, в направлении Сум. Вражеский FPV-дрон попал в машину, ранен 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.

Читайте: Рашисты атаковали место хранения сельхозтехники на Сумщине. Возник пожар. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27941) Сумская область (3340) fvp-дрон (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Війна з цивільними продовжується...Трамп поцілував в жопу путіна і благословив на такі дії...
показать весь комментарий
11.06.2025 10:31 Ответить
 
 