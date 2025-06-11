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Россияне ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Сумской области. Ранен мужчина
Российские оккупанты на Сумщине утром ударили по гражданской машине FPV-дроном.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Супружеская пара двигалась из одного из сел Юнаковской громады, которую систематически обстреливает враг, в направлении Сум. Вражеский FPV-дрон попал в машину, ранен 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Сейчас пострадавшего госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь.
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Сум
показать весь комментарий11.06.2025 10:31 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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