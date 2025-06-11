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Рашисты атаковали место хранения сельхозтехники в Сумской области. Возник пожар. ВИДЕО+ФОТО

Российские войска атаковали Лебединскую громаду в Сумской области дроном.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

В результате удара загорелось нежилое помещение, где хранилась сельскохозяйственная техника.

Пожар ликвидирован. Предварительно, обошлось без пострадавших.

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РФ атаковала Сумскую область дроном. Возник пожар
РФ атаковала Сумскую область дроном. Возник пожар

Автор: 

обстрел (27972) Сумская область (3347) ГСЧС (5032) Лебедин (5) Сумский район (277)


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а вивести техніку було слабо? чи генерал поліції луганської області пан гриоров не в темі? йому гооловне - закупити урни для сміття за 700 тисяч?
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11.06.2025 09:34 Ответить
Правильно, стягуйте все і всіх в одну велику кучу.
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11.06.2025 12:39 Ответить
 
 