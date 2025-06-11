Рашисты атаковали место хранения сельхозтехники в Сумской области. Возник пожар. ВИДЕО+ФОТО
Российские войска атаковали Лебединскую громаду в Сумской области дроном.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
В результате удара загорелось нежилое помещение, где хранилась сельскохозяйственная техника.
Пожар ликвидирован. Предварительно, обошлось без пострадавших.
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Яна Иванова
показать весь комментарий11.06.2025 09:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ШОТОТУТНЕТАК
показать весь комментарий11.06.2025 12:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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