РФ атаковала 85 БПЛА и баллистикой: 49 целей уничтожено. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 11 июня российские оккупанты атаковали Украину 85 беспилотниками различных типов и баллистической ракетой Искандер-М.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА фиксировали с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ Крыма, а баллистику враг запустил из Курской области.

Основные направления воздушного удара - Харьковщина, Донецкая и Одесская области.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 49 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге, севере и в центре страны. 40 - сбиты огневыми средствами поражения, 9 - локально потеряны/подавлены РЭБ.



Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 14 локациях, падение сбитых (обломки) в 2 локациях", - говорится в сообщении.

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