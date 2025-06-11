РФ атакувала 85 БпЛА та балістикою: 49 цілей знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 11 червня російські окупанти атакували Україну 85 безпілотниками різних типів та балістичною ракетою Іскандер-М.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму, а балістику ворог запустив із Курської області.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 9 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.



Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.

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