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РФ атакувала 85 БпЛА та балістикою: 49 цілей знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 11 червня 2025 року. Скільки цілей збито

У ніч на 11 червня російські окупанти атакували Україну 85 безпілотниками різних типів та балістичною ракетою Іскандер-М.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда, Гвардійське – ТОТ Криму, а балістику ворог запустив із Курської області.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Донеччина та Одещина.

"Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 9 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Рашисти ударили fpv-дроном по Малокатеринівці на Запоріжжі: двоє поранених

Обстріл 11 червня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (29262) ППО (3290) Повітряні сили (2772)


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Чому вночі не відключають мобільний інтернет?! Адже допоки мобоператори навчаться ідентифікувати ворожі сім-карти на "шахедах", які активуються під час повітряної тривоги і переміщуться у просторі зі швидкістю > 150 км/год., дозволяючи рашистським операторам управляти роями БПЛА в режимі он-лайн з використанням LTE-режиму мобмереж, то ці терористичні безпілотники заберуть ще багато життів українців!
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11.06.2025 08:46 Відповісти
 
 