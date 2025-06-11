УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10859 відвідувачів онлайн
Новини Фото атака дрона по Сумщині Обстріли Сумщини
984 1

Рашисти атакували місце зберігання сільгосптехніки на Сумщині. Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські війська атакували Лебединську громаду на Сумщині дроном.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка.

Пожежу ліквідовано. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Читайте: РФ атакувала 85 БпЛА та балістикою: 49 цілей знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

РФ атакувала Сумщину дроном. Виникла пожежа
РФ атакувала Сумщину дроном. Виникла пожежа

Автор: 

обстріл (29262) Сумська область (3892) ДСНС (5167) Лебедин (5) Сумський район (276)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а вивести техніку було слабо? чи генерал поліції луганської області пан гриоров не в темі? йому гооловне - закупити урни для сміття за 700 тисяч?
показати весь коментар
11.06.2025 09:34 Відповісти
 
 