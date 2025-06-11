Рашисти атакували місце зберігання сільгосптехніки на Сумщині. Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські війська атакували Лебединську громаду на Сумщині дроном.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару загорілося нежитлове приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка.
Пожежу ліквідовано. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
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Яна Иванова
показати весь коментар11.06.2025 09:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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