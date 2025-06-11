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Росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Сумщині. Поранено чоловіка
Російські окупанти на Сумщині вранці вдарили по цивільній автівці FPV-дроном.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Подружжя рухалося з одного із сіл Юнаківської громади, яку систематично обстрілює ворог, в напрямку Сум. Ворожий FPV-дрон влучив в автівку, поранений 59-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
Наразі постраждалого госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.
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Сум
показати весь коментар11.06.2025 10:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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