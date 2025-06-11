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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Сумщині. Поранено чоловіка

Росіяни вдарили FPV по цивільному авто на Сумщині. Є поранений

Російські окупанти на Сумщині вранці вдарили по цивільній автівці FPV-дроном.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Подружжя рухалося з одного із сіл Юнаківської громади, яку систематично обстрілює ворог, в напрямку Сум. Ворожий FPV-дрон влучив в автівку, поранений 59-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Наразі постраждалого госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу.

Читайте: Рашисти атакували місце зберігання сільгосптехніки на Сумщині. Виникла пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29262) Сумська область (3892) fpv-дрон (128)


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Війна з цивільними продовжується...Трамп поцілував в жопу путіна і благословив на такі дії...
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11.06.2025 10:31 Відповісти
 
 