Рашисти вдарили БпЛА по лікарні в Семенівці на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували лікарню в Семенівці на Чернігівщині.
Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Це вже пʼятий приліт у цей медзаклад. Цього разу - запустили безпілотник. Попередньо, "молнію".
Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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Jolli Rabbit
показати весь коментар11.06.2025 13:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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