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Новини Фото Обстріли Чернігівщини Атака дронів на Чернігівщину
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Рашисти вдарили БпЛА по лікарні в Семенівці на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували лікарню в Семенівці на Чернігівщині.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже пʼятий приліт у цей медзаклад. Цього разу - запустили безпілотник. Попередньо, "молнію".

Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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РФ вдарила по лікарні в Семенівці на Чернігівщині
РФ вдарила по лікарні в Семенівці на Чернігівщині
РФ вдарила по лікарні в Семенівці на Чернігівщині
РФ вдарила по лікарні в Семенівці на Чернігівщині
РФ вдарила по лікарні в Семенівці на Чернігівщині

Автор: 

лікарня (1364) обстріл (29262) Чернігівська область (950) Новгород-Сіверський район (22) Семенівка (12)


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Ударів у відповідь по россійським лікарнями не буде? Всі знають що не буде. Непокаране зло буде і далі нас вбивати.
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11.06.2025 13:29 Відповісти
 
 