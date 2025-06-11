Рашисти вдарили БпЛА по лікарні в Семенівці на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували лікарню в Семенівці на Чернігівщині.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"Це вже пʼятий приліт у цей медзаклад. Цього разу - запустили безпілотник. Попередньо, "молнію".



Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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