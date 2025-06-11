Рашисты ударили БПЛА по больнице в Семеновке на Черниговщине. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты атаковали больницу в Семеновке на Черниговщине.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Это уже пятый прилет в это медучреждение. На этот раз - запустили беспилотник. Предварительно, "молнию".
Поврежден фасад и помещение внутри, повылетали окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий11.06.2025 13:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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