РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12375 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины Атака дронов на Черниговщину
586 1

Рашисты ударили БПЛА по больнице в Семеновке на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали больницу в Семеновке на Черниговщине.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже пятый прилет в это медучреждение. На этот раз - запустили беспилотник. Предварительно, "молнию".

Поврежден фасад и помещение внутри, повылетали окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте: "Шахеды" разбросали взрывоопасные боеприпасы во время атаки РФ на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО

РФ ударила по больнице в Семеновке на Черниговщине
РФ ударила по больнице в Семеновке на Черниговщине
РФ ударила по больнице в Семеновке на Черниговщине
РФ ударила по больнице в Семеновке на Черниговщине
РФ ударила по больнице в Семеновке на Черниговщине

Автор: 

больница (1442) обстрел (27941) Черниговская область (1178) Новгород-Северский район (22) Семёновка (12)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ударів у відповідь по россійським лікарнями не буде? Всі знають що не буде. Непокаране зло буде і далі нас вбивати.
показать весь комментарий
11.06.2025 13:29 Ответить
 
 