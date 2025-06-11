Рашисты ударили БПЛА по больнице в Семеновке на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты атаковали больницу в Семеновке на Черниговщине.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Это уже пятый прилет в это медучреждение. На этот раз - запустили беспилотник. Предварительно, "молнию".



Поврежден фасад и помещение внутри, повылетали окна. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте: "Шахеды" разбросали взрывоопасные боеприпасы во время атаки РФ на Черниговщине, - Нацполиция. ФОТО









