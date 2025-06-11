Харків’янин, завалений у будинку після обстрілу, співає гімн України, очікуючи порятунку: "Руку! Руку давай! Все буде добре, братику". ВIДЕО
Національна поліція України оприлюднила відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти рятувальної операції після російського обстрілу Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути, як один із потерпілих співав гімн України, очікуючи порятунку.
"Цієї ночі ворог атакував житлові квартали Харкова ударними дронами. Били підло - коли місто спить, коли родини вдома.
Загинули троє людей. Поранених - понад шістдесят. Дев’ятеро з постраждалих - діти. Патрульні поліцейські були на місці одними з перших. Витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях. І рятували. І в цій темряві, серед пилу, диму й болю - чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити", - зазначається у дописі до відео.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зможе зламати українця!
Київ за три одні, а Харків за годину ?
Цей Чоловік і всі Українці ще будуть танцювати на твоїх похоронах !
навіть якщо завалить нас, ми все одно йому і його оркам горлянку порвемо з під землі!
найшвидшого одужання Козаку та його рідним !
.