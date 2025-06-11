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Новини Відео Обстріли України Обстріли Харкова
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Харків’янин, завалений у будинку після обстрілу, співає гімн України, очікуючи порятунку: "Руку! Руку давай! Все буде добре, братику". ВIДЕО

Національна поліція України оприлюднила відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти рятувальної операції після російського обстрілу Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі чути, як один із потерпілих співав гімн України, очікуючи порятунку.

"Цієї ночі ворог атакував житлові квартали Харкова ударними дронами. Били підло - коли місто спить, коли родини вдома.
Загинули троє людей. Поранених - понад шістдесят. Дев’ятеро з постраждалих - діти. Патрульні поліцейські були на місці одними з перших. Витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях. І рятували. І в цій темряві, серед пилу, диму й болю - чоловік під уламками співав гімн України. Це важко забути. Це неможливо пробачити", - зазначається у дописі до відео.

Дивіться: Поранений воїн, незважаючи на біль, співає Гімн України. ВIДЕО

Також дивіться: Масована атака на Харків: троє загиблих, 22 постраждалих, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

гімн (95) обстріл (29262) Харків (5707) рятувальники (169) патрульна поліція (1443) Харківська область (1121) Харківський район (360)


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11.06.2025 14:50 Відповісти
Х..й кацапи вгадали нас зломати!!!! Слава Україні! Смерть смердючим кацапам!!!
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11.06.2025 14:51 Відповісти
Це треба показати всім уйобкам, які обєспокоєни
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11.06.2025 14:52 Відповісти
ще не народилися у світі ті, хто
зможе зламати українця!
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11.06.2025 14:52 Відповісти
Такі речі доводять кацапів до сказу.
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11.06.2025 15:01 Відповісти
курва буйло !
Київ за три одні, а Харків за годину ?

Цей Чоловік і всі Українці ще будуть танцювати на твоїх похоронах !

навіть якщо завалить нас, ми все одно йому і його оркам горлянку порвемо з під землі!

найшвидшого одужання Козаку та його рідним !

.
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11.06.2025 15:07 Відповісти
Українців не можна перемогти, їх можна тільки знищити.
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11.06.2025 15:08 Відповісти
А коли буде адекватна відповідь? Що, Абрамович не дозволя ?
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11.06.2025 15:09 Відповісти
сошел с ума
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11.06.2025 15:16 Відповісти
 
 