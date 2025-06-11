Харьковчанин, заваленный в доме после обстрела, поет гимн Украины, ожидая спасения: "Руку! Руку давай! Все будет хорошо, братик". ВИДЕО

Национальная полиция Украины обнародовала видеозапись, на которой сняты фрагменты спасательной операции после российского обстрела Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, как один из пострадавших пел гимн Украины, ожидая спасения.

"Этой ночью враг атаковал жилые кварталы Харькова ударными дронами. Били подло - когда город спит, когда семьи дома.

Погибли три человека. Раненых - более шестидесяти. Девять из пострадавших - дети. Патрульные полицейские были на месте одними из первых. Вытаскивали людей из-под завалов, тушили пламя, которое пылало прямо на людях. И спасали. И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить", - отмечается в заметке к видео.

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