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Новости Видео Обстрелы Украины Обстрелы Харькова
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Харьковчанин, заваленный в доме после обстрела, поет гимн Украины, ожидая спасения: "Руку! Руку давай! Все будет хорошо, братик". ВИДЕО

Национальная полиция Украины обнародовала видеозапись, на которой сняты фрагменты спасательной операции после российского обстрела Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи слышно, как один из пострадавших пел гимн Украины, ожидая спасения.

"Этой ночью враг атаковал жилые кварталы Харькова ударными дронами. Били подло - когда город спит, когда семьи дома.
Погибли три человека. Раненых - более шестидесяти. Девять из пострадавших - дети. Патрульные полицейские были на месте одними из первых. Вытаскивали людей из-под завалов, тушили пламя, которое пылало прямо на людях. И спасали. И в этой темноте, среди пыли, дыма и боли - человек под обломками пел гимн Украины. Это трудно забыть. Это невозможно простить", - отмечается в заметке к видео.

Смотрите: Раненый воин, несмотря на боль, поет Гимн Украины. ВИДЕО

Также смотрите: Массированная атака на Харьков: трое погибших, 22 пострадавших, среди них полуторамесячный младенец и 14-летний ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Автор: 

гимн (236) обстрел (27941) Харьков (7588) спасатели (208) патрульная полиция (1814) Харьковская область (1113) Харьковский район (358)


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Топ комментарии
+22
Х..й кацапи вгадали нас зломати!!!! Слава Україні! Смерть смердючим кацапам!!!
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11.06.2025 14:51 Ответить
+18
Це треба показати всім уйобкам, які обєспокоєни
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11.06.2025 14:52 Ответить
+17
До мурах.
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11.06.2025 14:50 Ответить
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До мурах.
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11.06.2025 14:50 Ответить
Х..й кацапи вгадали нас зломати!!!! Слава Україні! Смерть смердючим кацапам!!!
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11.06.2025 14:51 Ответить
Це треба показати всім уйобкам, які обєспокоєни
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11.06.2025 14:52 Ответить
ще не народилися у світі ті, хто
зможе зламати українця!
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11.06.2025 14:52 Ответить
Такі речі доводять кацапів до сказу.
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11.06.2025 15:01 Ответить
курва буйло !
Київ за три одні, а Харків за годину ?

Цей Чоловік і всі Українці ще будуть танцювати на твоїх похоронах !

навіть якщо завалить нас, ми все одно йому і його оркам горлянку порвемо з під землі!

найшвидшого одужання Козаку та його рідним !

.
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11.06.2025 15:07 Ответить
Українців не можна перемогти, їх можна тільки знищити.
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11.06.2025 15:08 Ответить
А коли буде адекватна відповідь? Що, Абрамович не дозволя ?
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11.06.2025 15:09 Ответить
сошел с ума
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11.06.2025 15:16 Ответить
Яка ж ти потвора, довбойоб кацапський.
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11.06.2025 15:36 Ответить
Так і є.
карлсон #609056

Реєстрація: 10.06.2025
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11.06.2025 16:00 Ответить
Это твои проблемы !
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11.06.2025 15:36 Ответить
То йди в дурку на лікування , кацапсина !
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11.06.2025 15:39 Ответить
О! Перший сказився !
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11.06.2025 15:56 Ответить
Герой!!!! Живи, Друже!! Ми непереможні з таким народом!!
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11.06.2025 15:58 Ответить
Боже, поможи
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11.06.2025 16:01 Ответить
 
 