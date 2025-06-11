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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Россияне ударили по Харькову БПЛА "Молния", поврежден частный дом, - мэр (обновлено)

Оккупанты снова атаковали Молнией Харьковскую область

Российские войска атаковали Харьков беспилотником "Молния".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксирован удар вражеского беспилотника "Молния". Предварительно, по Салтовскому району. Последствия уточняются", - написал он.

Впоследствии он сообщил, что вследствие удара БПЛА "Молния" по Салтовскому району поврежден частный дом и забор. О пострадавших информация не поступала.

Читайте: Ночной удар РФ по Харькову: количество погибших возросло до 4

Автор: 

беспилотник (3783) Харьков (7588) Харьковская область (1113) Харьковский район (358)


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Ті, хто кажуть, що зараз триває якийсь рашанський «тиждень помсти» - вибачте але вони або просто тупі та дурні,або брешуть бо їм так вигідно. Раша остаточно покращила кількість та якість виробництва шахедів, і тепер цей показник сягає не менше СОТНІ!!! на добу. Навіть якщо підземний завод в Єлабузі (який суттєво масштабувався з 2022 року), виробляє 300 шахедів на добу, то 100-200 штук рашисти можуть задіювати щоночі для атак, 100 відкладати, і раз на кілька днів влаштувати масові нальоти по 400-500 штук за ніч. Це при 100-200 за ніч щоденно, якщо шо. Тобто, подібні атаки будуть якщо навіть не щоденними, то раз-два на тиждень стабільно. При чому, основною ціллю буде саме Київ, а найбільше відчуватимуть наслідки його околиці та передмістя.

Те що раніше по нас не летіли кілька сот дронів за ніч - це не доброта москалів, це були недостатні виробничі потужності і наявність у нас боєздатного ППО...P.s....а це на додачу,якщо правда,тільки що з'явилася ця інфа в телеграмі...рф і північна корея домовились про виробництво Шахедів на території КНДР, - голова ГУР Буданов.

Окрім того, вироблені у КНДР безпілотники також можна буде експортувати назад до росії для підтримки війни проти України.

Уявіть: якщо зараз запускають 200-300 «шахедів», то далі ця цифра може зрости...

"Воно сидить в холодному без світла погребі і

розповідає скільки він на слух нарахував шахедів і ракет

які пролетіли поруч або над його хатою,

і каже:

-а що при Порошенко було краще???

І скажіть після цього що це "воно" не є тупим бидлом????

Воно сук@ навіть на мить

не може собі уявити(або не хоче) як добре ми,а також і це "воно" жили до приходу зеленського і його шапіто.

Воно своєю ненавистю до Порошенка відкинуло нашу Україну не менше ніж на 40 років назад.

І саме оте "недороблене воно" своїм дурним,дебільним голосуванням в 2019р.("по приколу, хоть поржем, хуже не будет,пусть попробует"....) дало початок руйнації життя не тільки свого(хоча вибачте чорт з ним), а і дітей, онуків, а можливо і правнуків..."
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11.06.2025 19:13 Ответить
Кажуть горить будівля ТЦК, сподіваюсь там ніде немає замкнених людей
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11.06.2025 20:55 Ответить
 
 