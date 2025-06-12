Наслідки ворожої атаки на Харків: кількість постраждалих зросла до 14 людей. ФОТОрепортаж

Станом на 7 ранку у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

"Ворожі безпілотники влучили по житлових квартирах, навчальних закладах, магазину та інших об'єктах Салтівського, Шевченківського та Слобідського районів міста Харкова", - йдеться в повідомлення.

За даними ДСНС, постраждали 14 людей, серед них 4 дитини.

Працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку.

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