Наслідки ворожої атаки на Харків: кількість постраждалих зросла до 14 людей. ФОТОрепортаж
Станом на 7 ранку у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.
"Ворожі безпілотники влучили по житлових квартирах, навчальних закладах, магазину та інших об'єктах Салтівського, Шевченківського та Слобідського районів міста Харкова", - йдеться в повідомлення.
За даними ДСНС, постраждали 14 людей, серед них 4 дитини.
Працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку.
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stanis nasvaiko
показати весь коментар12.06.2025 08:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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