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Новини Фото Атака безпілотників на Харків
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Наслідки ворожої атаки на Харків: кількість постраждалих зросла до 14 людей. ФОТОрепортаж

Станом на 7 ранку у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Харківської області.

"Ворожі безпілотники влучили по житлових квартирах, навчальних закладах, магазину та інших об'єктах Салтівського, Шевченківського та Слобідського районів міста Харкова", - йдеться в повідомлення.

За даними ДСНС, постраждали 14 людей, серед них 4 дитини.

Працюють рятувальники, поліція, медики й комунальники. Вогнеборці гасили пожежі та допомагали евакуйовувати мешканців. Постраждалим надають психологічну підтримку.

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Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

Автор: 

обстріл (29282) Харків (5716) Харківська область (1134) Харківський район (369)


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А де зруйнований Білгород і гори кацапських трупів, де атвєточка? Чи зеленський і сирський по своїм не стріляють?
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12.06.2025 08:42 Відповісти
 
 