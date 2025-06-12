Удар по предприятию в Харькове 7 июня: из-под завалов деблокировали тела двух человек. ФОТО

В Харькове продолжается поисковая операция на месте атакованного РФ 7 июня предприятия в Харькове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова.

Сегодня утром также было деблокировано тело четвертой жертвы российской атаки по этому предприятию", - говорится в сообщении.

В данное время поисково-спасательные работы продолжаются. Есть вероятность, что под завалами остаются еще люди.

Удар по предприятию в Харькове

Напомним, в ночь на 7 июня российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету.

Зафиксирован ряд попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Вспыхнул масштабный пожар. Пострадали пять работников предприятия.

Число погибших в результате масштабной комбинированной атаки РФ на Харьков, состоявшуюся 7 июня в период с 3:00-5:00, возросло уже до восьми человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по предприятию в Харькове: во время спасательных работ произошел обвал конструкций. ФОТОрепортаж





