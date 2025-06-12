Удар по підприємству в Харкові 7 червня: з-під завалів деблокували тіла двох людей. ФОТО

У Харкові триває пошукова операція на місці атакованого РФ 7 червня підприємства у Харкові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова.

Сьогодні вранці також було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству", - йдеться в повідомленні.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність, що під завалами залишаються ще люди.

Удар по підприємству в Харкові

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства.

Кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої атаки рф на Харків, що відбулася 7 червня у період з 3:00-5:00, зросла вже до восьми людей.

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