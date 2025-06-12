Удар РФ по Харкову 7 червня: з-під завалів дістали тіло шостої жертви, вона вважалася зниклою

У Харкові, на місці російського удару 7 червня, з-під завалів цивільного підприємства дістали тіло шостої людини.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно на місці суботнього удару по цивільному підприємству знайдено тіло шостої людини, яка вважалася зниклою", - зазначив він.

Пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, завершено.

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Удар по підприємству в Харкові

Нагадаємо, у ніч проти 7 червня російські загарбники завдали наймасованішого комбінованого удару по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Зафіксовано низку влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Постраждали пʼять працівників підприємства.

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