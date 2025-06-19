1 274 1
Удар РФ по гражданскому предприятию в Харькове 7 июня: пожар окончательно потушен на 12-й день
В Харькове на 12-й день потушили пожар на гражданском предприятии, возникший в результате российского обстрела.
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"На гражданском предприятии, которое подверглось вражескому удару в ночь на 7 июня, сегодня, наконец, окончательно потушили пожар. Работы по его тушению продолжались 12 дней, на месте пожара работали ГСЧС, была привлечена коммунальная техника", - говорится в сообщении.
Терехов отметил, что несколько дней продолжалась поисковая операция, из-под обломков было поднято шесть тел погибших гражданских.
