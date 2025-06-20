РУС
Враг атакует Харьков "шахедами", в городе взрывы

Враг атаковал Харьков ударными беспилотниками, в городе возник пожар.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Враг нанес 8 ударов вражескими дронами по Шевченковскому району Харькова", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - имеем попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, изуродованы машины.

На данную минуту известно о трех пострадавших - один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов

