Враг атакует Харьков "шахедами", в городе взрывы
Враг атаковал Харьков ударными беспилотниками, в городе возник пожар.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Враг нанес 8 ударов вражескими дронами по Шевченковскому району Харькова", - сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"В результате удара вражеских беспилотников по городу в одном случае горит крыша незаселенной новостройки, в другом - имеем попадание во двор многоэтажки: выбиты стекла, изуродованы машины.
На данную минуту известно о трех пострадавших - один травмирован, двое с острой реакцией на стресс. Около 50 авто во дворе многоэтажки повреждены", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов
