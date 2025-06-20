Российские ударные БПЛА атаковали Сумы и Одессу, произошли пожары
В Сумах и Одессе прогремели взрывы во время атаки российских БпЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Поздно вечером 19 июня враг атаковал Сумскую громаду беспилотниками. В результате атаки в Ковпаковском районе Сум загорелось одно из зданий в жилом секторе", - сообщили в Сумской ОГА.
О взрывах в Одессе сообщил мэр Геннадий Труханов.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Город под атакой ударных БпЛА. В городе слышны мощные взрывы!" - говорится в заметке Труханова.
Известно о пожаре и повреждении гражданской инфраструктуры в Одессе.
"Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей.
В центре города, вследствие попадания дрона, пылает многоэтажка.Информация о пострадавших уточняется", - сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер
Унаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автівки, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі внаслідок падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.
В іншому районі міста пошкоджено газопровід, на місці працює аварійна служба.
https://t.me/truonline/6269
https://t.me/odessa_infonews/71201 https://t.me/truonline/6276
Відео моменту влучання в багатоповерхівку - https://t.me/odessa_infonews/71201
Мер Одеси Геннадій Труханов
Відео - https://t.me/truonline/6284