Україна має визнати результати "референдумів" у чотирьох "російських" областях, - Путін
Кремлівський диктатор Володимир Путін вимагає визнання Україною нейтралітету та результатів "референдумів", проведених на окупованих Росією територіях на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на Запоріжжі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це диктатор заявив в інтерв'ю Sky News Arabia, що цитують росЗМІ.
"Україна повинна оголосити нейтралітет, не вступати в будь-які іноземні альянси, і не намагатися отримати ядерну зброю", - сказав Путін, вважаючи, що ці кроки є "основою для довгострокової стабільності в регіоні".
Очільник Кремля також заявив, що Україна начебто повинна визнати результати так званих "референдумів" у Донбасі та "Новоросії" (Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях – ред.).
Він пригрозив, що ігнорування цих результатів "означає, що є можливості для відновлення збройного конфлікту".
"Впевнений, що більшість українців зацікавлені в дружбі з Росією. При врегулюванні конфлікту в Україні необхідно забезпечити права російської мови та проросійських жителів", - помріяв російський диктатор.
"Києву слід переслідувати національні інтереси, а не інтереси маріонеткових режимів, що діють проти РФ. Треба усунути нацистські елементи в українському керівництві. Україна заслуговує на кращу долю і не повинна бути інструментом в руках третіх сторін, які затягують конфлікт", - додав Путін, коментуючи переговори з Україною у Стамбулі.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що "там, де ступає російський солдат, — це російська територія". Він також знову озвучив пропагандистську тезу про "один народ" українців і росіян, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.
в Україні немає, а якщо ще хтось залишився, то йому краще про це забути
.
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Результати референдумів у Курській, Білгородській, Брянській та Ростовській областях...
"Дайте ему селедки!" (с)
Можливо є варіант віддати їм Крим і Донбас. Але це не є гарантією "довгострокової стабільності"
Ніколи не вірте москалям!!
Потім на результати цих референдумів потрібно обовʼязково посилатись на всіх міжнародних площадках
А так - точно терміново відключать
А що збройний конфлікт вже закінчився, що ***** погрожує що знову нападе? Чи московський людоїд зранку таблеток не випив? Щоб чимось погрожувати Україні ***** потрібно спочатку хоча б якесь перемир'я підписати. А то смішно виходить як в казочці про солом'яного бічка де ведмідь вліз зубами в смолу і кричить що упіймав
А після цьошо всі заяви самозванця вже не мають значення.
пророссийские жители не хотят жить в россии? нонсенс однако
Джерело: https://censor.net/ua/n3559142
Зермаки завзято працюють над виконанням цих вимог ху@ла.
Яка в біса більшість?
Відновлення?! А хіба він вже завершився?
Ну ми не проти . Давай поговоримо про - рєаліі на земле .! А ці реалії такі що ви кацапня смердюча не можете захопити ні Запоріжжя , ні Херсон , ні Краматорськ , ні навіть Покровськ . Це ж реалії ?? Реалії . То ж визнавай їх сам , в першу чергу .
не окупована цілком його орками , але кретин ху@ло
з наглючою ботоксною мордою чого вимагає 😡
Падло ти плєшиве , здохни і не видавай свої хотєлки за правду 🤬
Реально примусити всю кремлядь до завершення війни міг би Китай, однак він не буде тиснути на Москву, доки не вичавить з лаптєстану усі корисні Китаю "соки".
Тим часом, хороші русскіє, навіть дуже хороші, але русскіє вважають, що реальна причина війни та джерело її продовження ховаються в самому російському диктаторі та його найближчому оточенні.
Наприклад, російська опозиціонера в еміграції Ольга Курносова в інтерв'ю OBOZ.UA https://war.obozrevatel.com/ukr/koli-ayatolu-znischat-putin-bude-nastupnim-opozitsionerka-kurnosova-poyasnila-scho-zupinit-agresora.htm заявила: "Що стосується війни, то я говорила, говорю і буду говорити, що, поки Путін перебуває при владі в Росії, на довгостроковий мир розраховувати не варто за жодних форматів - хоч зустріч із Трампом, хоч зустріч без Трампа, хоч яка завгодно інша зустріч. Головна гарантія миру - це відсутність Путіна і його команди біля керма в РФ. Можливо, ймовірні можливості якихось домовленостей, коли буде тристоронній формат. Але я особисто на це сильно б не розраховувала".
Представниця росіійської опозиції впевнена: Крим та чотири області на материковій частині України, які російській армії вдалося частково окупувати, зовсім не є головною метою Путіна. Ба більше, такою метою не є навіть захоплення усієї України, про яке російський диктатор, безумовно, мріє.
"Основна мета Путіна - це отримання більшого контролю над принаймні всіма республіками колишнього Радянського Союзу - не випадково зараз так багато уваги приділяється Молдові, - а в довгострокових планах - контролювати країни колишнього соціалістичного блоку, країни Східної Європи. Так, це може бути пряма військова присутність, але ми бачимо ту кількість агентури, яку зараз закинуто в Європу, і ми бачимо, що путінська Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Європі. Тому, поки Путін залишатиметься при владі, спокійно жити нікому не доведеться - не тільки Україні, а й іншим країнам Європи", - наголосила Курносова.
Чи не єдиною людиною на планеті, яка могла би дійсно відіграти значущу роль у завершенні війни російська опозиціонерка вважає главу КНР Сі Цзіньпіня. Очільник комуністичного Китаю дійсно отримав серйозні важелі тиску на Москву. Однак у питанні, чи скористається він ними, залишається одне "але": Пекін ще не обдер Росію, немов липку, вважає Курносова.
Вот эти референдумы и эти территории - это точка несоприкосновения с планом Трампа, который Трамп предложил Путину (на пути к заморозке) и который Путин отверг.
Остальное всё и Украина и Запад и так принимали по большому счету - отказ от вступления в НАТО (но не от ЕС), безъядерный статус и тд.
Ну и Путин также в очередной раз призывает Украину не слушать Европу и не сопротивляться.
Ничего нового фактически.