Україна має визнати результати "референдумів" у чотирьох "російських" областях, - Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін вимагає визнання Україною нейтралітету та результатів "референдумів", проведених на окупованих Росією територіях на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це диктатор заявив в інтерв'ю Sky News Arabia, що цитують росЗМІ.

"Україна повинна оголосити нейтралітет, не вступати в будь-які іноземні альянси, і не намагатися отримати ядерну зброю", - сказав Путін, вважаючи, що ці кроки є "основою для довгострокової стабільності в регіоні".

Очільник Кремля також заявив, що Україна начебто повинна визнати результати так званих "референдумів" у Донбасі та "Новоросії" (Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях – ред.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про заяви Путіна: Йому байдуже до російських солдатів і їхніх розірваних ніг в Україні

Він пригрозив, що ігнорування цих результатів "означає, що є можливості для відновлення збройного конфлікту".

"Впевнений, що більшість українців зацікавлені в дружбі з Росією. При врегулюванні конфлікту в Україні необхідно забезпечити права російської мови та проросійських жителів", - помріяв російський диктатор.

"Києву слід переслідувати національні інтереси, а не інтереси маріонеткових режимів, що діють проти РФ. Треба усунути нацистські елементи в українському керівництві. Україна заслуговує на кращу долю і не повинна бути інструментом в руках третіх сторін, які затягують конфлікт", - додав Путін, коментуючи переговори з Україною у Стамбулі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено"

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що "там, де ступає російський солдат, — це російська територія". Він також знову озвучив пропагандистську тезу про "один народ" українців і росіян, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.