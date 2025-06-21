УКР
10 766 98

Україна має визнати результати "референдумів" у чотирьох "російських" областях, - Путін

Путін захотів визнання окупованих територій України

Кремлівський диктатор Володимир Путін вимагає визнання Україною нейтралітету та результатів "референдумів", проведених на окупованих Росією територіях на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та на Запоріжжі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це диктатор заявив в інтерв'ю Sky News Arabia, що цитують росЗМІ.

"Україна повинна оголосити нейтралітет, не вступати в будь-які іноземні альянси, і не намагатися отримати ядерну зброю", - сказав Путін, вважаючи, що ці кроки є "основою для довгострокової стабільності в регіоні".

Очільник Кремля також заявив, що Україна начебто повинна визнати результати так званих "референдумів" у Донбасі та "Новоросії" (Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях – ред.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сибіга про заяви Путіна: Йому байдуже до російських солдатів і їхніх розірваних ніг в Україні

Він пригрозив, що ігнорування цих результатів "означає, що є можливості для відновлення збройного конфлікту".

"Впевнений, що більшість українців зацікавлені в дружбі з Росією. При врегулюванні конфлікту в Україні необхідно забезпечити права російської мови та проросійських жителів", - помріяв російський диктатор. 

"Києву слід переслідувати національні інтереси, а не інтереси маріонеткових режимів, що діють проти РФ. Треба усунути нацистські елементи в українському керівництві. Україна заслуговує на кращу долю і не повинна бути інструментом в руках третіх сторін, які затягують конфлікт", - додав Путін, коментуючи переговори з Україною у Стамбулі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено"

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що "там, де ступає російський солдат, — це російська територія". Він також знову озвучив пропагандистську тезу про "один народ" українців і росіян, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.

путін володимир (24851) росія (67998) територіальні претензії (34) війна в Україні (6350)
+65
ПТН ПНХ!!!
показати весь коментар
21.06.2025 10:02 Відповісти
+47
Визнає! Обов'язково згодом визнає!
Результати референдумів у Курській, Білгородській, Брянській та Ростовській областях...
показати весь коментар
21.06.2025 10:05 Відповісти
+40
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показати весь коментар
21.06.2025 10:02 Відповісти
Гниди тупорилі,нічого не можуть зробити,то пробують на понт брати
показати весь коментар
21.06.2025 10:09 Відповісти
російської мови та проросійських жителів

в Україні немає, а якщо ще хтось залишився, то йому краще про це забути

.
показати весь коментар
21.06.2025 15:49 Відповісти
Відсмокчи у Лаврова виродок
показати весь коментар
21.06.2025 10:03 Відповісти
Буде і кава в Криму, киця. Крим окупований тимчасово.
показати весь коментар
21.06.2025 10:51 Відповісти
кицю, курильські острови тимчасово окуповані 80 років. Казки діда Панаса тут не потрібно розповідати
показати весь коментар
21.06.2025 10:56 Відповісти
І Курільскі острови повернуться Японії, як кацапів добьють. 70 років з цих 80 їх ніхто і не починав перемалувати.
показати весь коментар
21.06.2025 11:00 Відповісти
Так, так... Відразу після того як ми станемо другою Францією
показати весь коментар
21.06.2025 11:02 Відповісти
Франція буде вчитись військовій справі у України, це факт.
показати весь коментар
21.06.2025 11:04 Відповісти
А ты пока еще не забаненный кaцапобот, как и лайкающий тебя ф.сидоренко
показати весь коментар
21.06.2025 11:55 Відповісти
И почём тебя купили, ботяра kацапская, косящая под украинца?
показати весь коментар
21.06.2025 12:49 Відповісти
курильські острови тимчасово окуповані
показати весь коментар
21.06.2025 15:52 Відповісти
для початку ця купа лайна, яку в Україні називають ****** повинен визнати з трибуни ООН що він і справді *****, ну а потім Україна пошле це ***** кобилі в трещину.
показати весь коментар
21.06.2025 10:05 Відповісти
мені здається ***** хоче самокат , бо він злий як почтальон Печкін без велосипеда .
показати весь коментар
21.06.2025 10:05 Відповісти
Може вже досить вести перемовини з цим людоїдом. Чи ви не бачите що воно шизануте? Цього виродка тільки знищити як чумного пацюка як і інших московських людоїдів
показати весь коментар
21.06.2025 10:07 Відповісти
Додік а ти впевнений, що хочаб хтось із читачів твого комента веде перемовини з хйлом?
показати весь коментар
21.06.2025 11:10 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 12:33 Відповісти
Щоб ти здох,сволота
показати весь коментар
21.06.2025 10:07 Відповісти
оцю дурню він і заливає в макітру тупому доні, а той вірить
показати весь коментар
21.06.2025 10:08 Відповісти
Пуцин навіть не уявляє, що буде з ним, його спадком, його байструками і особливо з його тілом після його смерті. 😊 Його мали б цікавити ці речі, а не фейкові референдуми на міфічній новоросєї.
показати весь коментар
21.06.2025 10:08 Відповісти
Недоносії
показати весь коментар
21.06.2025 14:32 Відповісти
за роки нічого не змінилося - туПін ***** а українці шлють його під три чорти…
показати весь коментар
21.06.2025 10:09 Відповісти
Кремлевский обморок дебил. Как можно признать "референдумы" которые были незаконные, сфальсифицированные, и под дулом автомата.

"Дайте ему селедки!" (с)
показати весь коментар
21.06.2025 10:09 Відповісти
Повністю згоден!!!
Можливо є варіант віддати їм Крим і Донбас. Але це не є гарантією "довгострокової стабільності"
Ніколи не вірте москалям!!
показати весь коментар
21.06.2025 10:41 Відповісти
Бісова потвора твоє місце на параші біля смердючого чемодану
показати весь коментар
21.06.2025 10:09 Відповісти
Хворе.
показати весь коментар
21.06.2025 10:10 Відповісти
Не розписуйте тут коменти а просто посилайте дєдушку аяттоллу путьку найух
показати весь коментар
21.06.2025 10:10 Відповісти
Яке ж воно кончене...
показати весь коментар
21.06.2025 10:11 Відповісти
Треба провести інтернет-референдуми для кожного з регіонів Росії про вихід з тюрьми народів і про приєднання до сусідніх країн.
Потім на результати цих референдумів потрібно обовʼязково посилатись на всіх міжнародних площадках
показати весь коментар
21.06.2025 10:12 Відповісти
у них з інтернетом - проблеми
А так - точно терміново відключать
показати весь коментар
21.06.2025 12:37 Відповісти
Карлик йди на ..уй уй уй уй...., це твоя дорога і твій вибір!!!!
показати весь коментар
21.06.2025 10:13 Відповісти
Яке *******,як усі кацапи.
показати весь коментар
21.06.2025 10:13 Відповісти
Абсолютно абсурдні вимоги. Україна на це не піде.
показати весь коментар
21.06.2025 10:14 Відповісти
Він пригрозив, що ігнорування цих результатів "означає, що є можливості для відновлення збройного конфлікту"
А що збройний конфлікт вже закінчився, що ***** погрожує що знову нападе? Чи московський людоїд зранку таблеток не випив? Щоб чимось погрожувати Україні ***** потрібно спочатку хоча б якесь перемир'я підписати. А то смішно виходить як в казочці про солом'яного бічка де ведмідь вліз зубами в смолу і кричить що упіймав
показати весь коментар
21.06.2025 10:14 Відповісти
Щоб зупинити божевільного хворого на голову **************** пердуна потрібно змінити злодійське кодло Зебіла на уряд єдності.Бо з зрадниками і злодіями як Єрмак,Шмигаль, Умеров нас жде поразка.Залужного і Порошенка до влади повернути інакше ми котимось в безодню зради і хаосу.
показати весь коментар
21.06.2025 10:14 Відповісти
Чергові хворі уявлення злочинця терориста ,ну коли влада цьому чорту не може відповісти що Україна ніколи не погодится ,На жаль ЦН безперервно цитує цю хвору рашиську істоту ,без Бутусова перетворюєтся на такий собі проросійський сайт.
показати весь коментар
21.06.2025 10:15 Відповісти
Якщо нн погодимся, то поновить бойові дії??? А вони призупинялись?
показати весь коментар
21.06.2025 10:18 Відповісти
Он забыл сказать если не согласитесь то ситуация будет хуже )) а так все понятно карлик не хочет останавливаться на данном этапе в надежде в 2028 всех победить
показати весь коментар
21.06.2025 10:22 Відповісти
Порошенко поставив Конституцію на паузу, віддав надра США і признав би результати путінських референдумів. Але не наш потужний Лідор!
показати весь коментар
21.06.2025 10:23 Відповісти
В усякому разі заблокував її точно.
показати весь коментар
21.06.2025 10:29 Відповісти
тоді путін повинен визнати що він ***** і забратись з України на кордони 1991р.
показати весь коментар
21.06.2025 10:24 Відповісти
Дура ти, ще раз довела. Займайся тим навіщо їхала
показати весь коментар
21.06.2025 10:51 Відповісти
Не хами, малорос.
показати весь коментар
21.06.2025 11:32 Відповісти
*****, про які взагалі відносини ти говориш?
показати весь коментар
21.06.2025 10:31 Відповісти
***** хоче воювати до останнього росіянина, тому що росія, це більше не держава, а тупо військова хунта в міжнародно невизнаних кордонах. Інших варіантів розвитку російської історії тепер немає.
показати весь коментар
21.06.2025 10:36 Відповісти
Ну-ка *****, выгляни в окно и глянь, то не мы там признаём твои бредовые фантазии...
показати весь коментар
21.06.2025 10:38 Відповісти
*****, вимагаю визнати курщину та Кубань Україною!
показати весь коментар
21.06.2025 10:44 Відповісти
Це він натякає ще раз що він не визнає Україну державою, вважає просто "територією" яку в любий момент можна анексувати. Москалі кровні вороги українців!
показати весь коментар
21.06.2025 10:45 Відповісти
Мало того що ху...ло, так він ще і дебіл
показати весь коментар
21.06.2025 10:47 Відповісти
абсолютна більшість українців зацікавлена у тому, щоб ця помийна федерація зникла з політичної карти світу. як колись зник совок..
показати весь коментар
21.06.2025 10:49 Відповісти
На політичній карті світу визнані кордони, помийної федерації більше нема на ній. Але цього недостатньо, війна йтиме, поки існує нацистська ідеологія "руський мір" і калька з арійців, так звані "руськіє".
показати весь коментар
21.06.2025 10:55 Відповісти
Х#Й тобі по лобі,х#ло смердюче.
показати весь коментар
21.06.2025 10:54 Відповісти
Здохни ,підар!!!
показати весь коментар
21.06.2025 10:54 Відповісти
Який ти бред несеш.Яка **** його народила,мабуть,стоячи він випав і тім'ячком об підлогу.Референдуми ніколи ніхто не визнає,то бутафорія Нейтральний статус країни був до 2014 року поки ти,гнида,не віджав Крим.Тобі відомо де рукав пришивається?Все ти,курво,повернеш.Все буде Україна!Здохни разом з підарастичною державою.
показати весь коментар
21.06.2025 10:59 Відповісти
Ну для початку можна розглянути легітимність виборів *****, проведених на окуповагих територіях.

А після цьошо всі заяви самозванця вже не мають значення.
показати весь коментар
21.06.2025 11:10 Відповісти
Образно! Я не понимаю, зачем КНР о. Тайвань сейчас? Такими референдумами он может оттяпать у кацапстана земли не то, что до Урала, а уже до Карелии!
показати весь коментар
21.06.2025 11:12 Відповісти
*** вам через всю морду
показати весь коментар
21.06.2025 11:25 Відповісти
"забезпечити права ... проросійських жителів"

пророссийские жители не хотят жить в россии? нонсенс однако
показати весь коментар
21.06.2025 11:25 Відповісти
"При врегулюванні конфлікту в Україні необхідно забезпечити права російської мови та проросійських жителів", - хутін.

Джерело: https://censor.net/ua/n3559142

Зермаки завзято працюють над виконанням цих вимог ху@ла.
показати весь коментар
21.06.2025 11:34 Відповісти
"Це свідоме знищення інституції Офісом президента: кандидат на посаду мовного омбудсмена актор Олександр Завальський(?!!) 10 років працював на телеканалі, який фінансував Моспатріархат. Чим далі - все чудесатій і чудесатій. Здається почалася остання стадія розпаду держави."
показати весь коментар
21.06.2025 11:35 Відповісти
Отже, стосовно слів ***** що більшість українців зацікавлені в дружбі з кацапми- в цій темі їх лише два- Роман #608981 та Федір Сидоренко .
Всього коментаторів 42.
Яка в біса більшість?
показати весь коментар
21.06.2025 11:40 Відповісти
Что-то **** расхрюкалось в последнее время. То пяточка с бункера не показывал, а сейчас не заткнуть. Поток словно в чумадан.
показати весь коментар
21.06.2025 11:41 Відповісти
А путін повинен публічно визнати що він *****.
показати весь коментар
21.06.2025 11:41 Відповісти
Він знає , тому і корчить із себе дегенерата
показати весь коментар
21.06.2025 12:07 Відповісти
"Він пригрозив, що ігнорування цих результатів "означає, що є можливості для відновлення збройного конфлікту".
Відновлення?! А хіба він вже завершився?
показати весь коментар
21.06.2025 11:42 Відповісти
На Международном экономическом форуме в Петербурге 20 июня Путин заявил, что не требует капитуляции Украины, а лишь "признания реалий, которые сложились на земле". ))
-----------------------
Ну ми не проти . Давай поговоримо про - рєаліі на земле .! А ці реалії такі що ви кацапня смердюча не можете захопити ні Запоріжжя , ні Херсон , ні Краматорськ , ні навіть Покровськ . Це ж реалії ?? Реалії . То ж визнавай їх сам , в першу чергу .
показати весь коментар
21.06.2025 11:50 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 11:54 Відповісти
Кремлівський виродок ще не зрозумів , що жодна із цих областей
не окупована цілком його орками , але кретин ху@ло
з наглючою ботоксною мордою чого вимагає 😡
Падло ти плєшиве , здохни і не видавай свої хотєлки за правду 🤬
показати весь коментар
21.06.2025 11:56 Відповісти
показати весь коментар
21.06.2025 12:02 Відповісти
рашистська гнида.кажучи -"Україна повинна оголосити нейтралітет, не вступати в будь-які іноземні альянси, і не намагатися отримати ядерну зброю", - сказав Путін, вважаючи, що ці кроки є "основою для довгострокової стабільності в регіоні". тим самим звинувачує самого себе в нарушенні окупацією і війною в Україні ТОГО.ЩО БУЛО ДО 2014 РОКУ...брехлива собака...
показати весь коментар
21.06.2025 12:17 Відповісти
Украина должна только уничтожить тебя,хуйловская мразь!
показати весь коментар
21.06.2025 12:36 Відповісти
за Крым Хйло чего-то ничего не сказал
показати весь коментар
21.06.2025 12:38 Відповісти
Питання тільки в тому - коли трамп підтримає такі "условія"
показати весь коментар
21.06.2025 13:00 Відповісти
попаяло многонорочніка - обісрався і робить вигляд що все по його плану
показати весь коментар
21.06.2025 13:20 Відповісти
Україна вже давно визнала результати референдума! Ще до твого царювання!!!
показати весь коментар
21.06.2025 13:29 Відповісти
Поки ***** залишається при владі, шанси на становлення довгострокового миру між воюючими сторонами є вкрай примарними. І змінити це не допоможуть будь-які зустрічі з очільником РФ і будь-який ступінь залученості у "мирний процес" президента США Дональда Трампа, адже загарбницькі амбції *****, його оточення та, взагалі, ЩО ВАЖЛИВО, ВСІХ КАСАПІВ виходять далеко за межі не лише анексованих українських областей, а й усієї України.
Реально примусити всю кремлядь до завершення війни міг би Китай, однак він не буде тиснути на Москву, доки не вичавить з лаптєстану усі корисні Китаю "соки".

Тим часом, хороші русскіє, навіть дуже хороші, але русскіє вважають, що реальна причина війни та джерело її продовження ховаються в самому російському диктаторі та його найближчому оточенні.

Наприклад, російська опозиціонера в еміграції Ольга Курносова в інтерв'ю OBOZ.UA https://war.obozrevatel.com/ukr/koli-ayatolu-znischat-putin-bude-nastupnim-opozitsionerka-kurnosova-poyasnila-scho-zupinit-agresora.htm заявила: "Що стосується війни, то я говорила, говорю і буду говорити, що, поки Путін перебуває при владі в Росії, на довгостроковий мир розраховувати не варто за жодних форматів - хоч зустріч із Трампом, хоч зустріч без Трампа, хоч яка завгодно інша зустріч. Головна гарантія миру - це відсутність Путіна і його команди біля керма в РФ. Можливо, ймовірні можливості якихось домовленостей, коли буде тристоронній формат. Але я особисто на це сильно б не розраховувала".

Представниця росіійської опозиції впевнена: Крим та чотири області на материковій частині України, які російській армії вдалося частково окупувати, зовсім не є головною метою Путіна. Ба більше, такою метою не є навіть захоплення усієї України, про яке російський диктатор, безумовно, мріє.

"Основна мета Путіна - це отримання більшого контролю над принаймні всіма республіками колишнього Радянського Союзу - не випадково зараз так багато уваги приділяється Молдові, - а в довгострокових планах - контролювати країни колишнього соціалістичного блоку, країни Східної Європи. Так, це може бути пряма військова присутність, але ми бачимо ту кількість агентури, яку зараз закинуто в Європу, і ми бачимо, що путінська Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Європі. Тому, поки Путін залишатиметься при владі, спокійно жити нікому не доведеться - не тільки Україні, а й іншим країнам Європи", - наголосила Курносова.

Чи не єдиною людиною на планеті, яка могла би дійсно відіграти значущу роль у завершенні війни російська опозиціонерка вважає главу КНР Сі Цзіньпіня. Очільник комуністичного Китаю дійсно отримав серйозні важелі тиску на Москву. Однак у питанні, чи скористається він ними, залишається одне "але": Пекін ще не обдер Росію, немов липку, вважає Курносова.
показати весь коментар
21.06.2025 13:34 Відповісти
Нам всім треба, щоб ти здох якомога скоріше!
показати весь коментар
21.06.2025 14:03 Відповісти
А я хочу захистити куйла та його свору! Як воно захищає російськомовних та росіян, потужною ракетой!!!
показати весь коментар
21.06.2025 14:14 Відповісти
Зазвичай так перед смертю "перемикає"...🤗😁
показати весь коментар
21.06.2025 14:03 Відповісти
Можно визнати. Ідіотизм Путіна і інших рашистських дугінців.
показати весь коментар
21.06.2025 14:07 Відповісти
Ну, що я можу сказати відносно цих мрій Пукіна: видно, що терпить, як людина в якої швидка настя, але ще трішки і обсериться. Зате щьоки дує.
показати весь коментар
21.06.2025 14:24 Відповісти
Ми в Україні провели референдум, за результатами якого 146% проголосували за те, що ПУТІН *****!
показати весь коментар
21.06.2025 15:09 Відповісти
говно не може определиться, мы Адин народ или мы должны признать говнореферндумы, и если мы Адин народ, то 30 лет эти ублюдки продавали нам наш газ
показати весь коментар
21.06.2025 15:49 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/tochka-nesoprikosnoveniya/ Олег Пономарь:

Вот эти референдумы и эти территории - это точка несоприкосновения с планом Трампа, который Трамп предложил Путину (на пути к заморозке) и который Путин отверг.

Остальное всё и Украина и Запад и так принимали по большому счету - отказ от вступления в НАТО (но не от ЕС), безъядерный статус и тд.

Ну и Путин также в очередной раз призывает Украину не слушать Европу и не сопротивляться.

Ничего нового фактически.
показати весь коментар
21.06.2025 16:01 Відповісти
Тільки після того, як Путін отримає найбільшу пляшку собі в дупу.
показати весь коментар
21.06.2025 22:18 Відповісти
Спочатку референдуми на московії, про вихід окупованих територій, а вже потім думай про Україну!
показати весь коментар
22.06.2025 09:01 Відповісти
а иди ***** ***********!*** ну и ******** на всю бошку!феерический пациент кащенко............................................
показати весь коментар
06.07.2025 19:12 Відповісти
 
 