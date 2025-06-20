Сибіга про заяви Путіна: Йому байдуже до російських солдатів і їхніх розірваних ніг в Україні
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи цинічні заяви російського диктатора про території України заявив, що "Путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками".
Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США. У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний військовий злочинець Росії обговорює плани захоплення нових територій України та вбивства ще більшої кількості українців", - зазначив Сибіга.
За його словами, з-поміж усіх останніх божевільних заяв Путіна особливо виділяються слова про "ногу російського солдата".
"Насправді, куди б не ступала нога російського солдата, це несе з собою лише смерть, руйнування і спустошення. Путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками. Він є масовим вбивцею власного народу. Він вже втратив мільйон російських солдатів у безглуздій кровопролитній війні проти України, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг", - наголосив міністр.
Сибіга зазначив, що кремлівський лідер не просто зневажає людське життя, а й ставить росіян "на коліна" всередині країни, в той час, як його заяви служать лише для відволікання уваги від провалів власного правління.
"І поки Путін зайнятий тим, що відправляє російські ноги на вторгнення в інші країни, він ставить росіян всередині країни на коліна економічно... Він привів Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка буде тільки погіршуватися", - зауважив він.
Глава МЗС України також закликав міжнародну спільноту не лишати Росії відчуття безкарності.
"Єдиний спосіб змусити Росію до миру – це збільшити підтримку оборони України, завдати сильного удару по російській економіці, визнати Росію терористичною державою та повністю її ізолювати", - резюмував він.
Нагадаємо, раніше Путін заявив, що "там, де ступає російський солдат, — це російська територія". Він також знову озвучив пропагандистську тезу про "один народ" українців і росіян, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.
- до нас? - так ми в курсі
- до Европи? - так їм чхати
- до Естонії? - так ВОНА РИЄ ОКОПИ чого ви не робили
- до Трампа? - так він союзник Путіна і чекає поки ми здамося щоб торгувати з ним ресурсами
В де ми всі?
Я повернувся з війни у 62 роки!
Мені тяжко, дуже тяжко на все це дивитись та читати!
Біль....
"Той, хто найбільше кричить про справедливість, рідко сам її дотримується"
Но твои обязанности выполняет }{уйловский агент Дерьмак, а ты выполняешь обязанности Умерова, который выполняет обязаности хрен знает кого, катаясь сдуру по всему миру.
Вернитесь вы все на свои рабочие места согласно штатного расписания.
По Дерьмаку вон туалетные ёршики на Банковой давно плачут.