УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4382 відвідувача онлайн
Новини Заяви Путіна про Україну
1 715 15

Сибіга про заяви Путіна: Йому байдуже до російських солдатів і їхніх розірваних ніг в Україні

Сибіга відповів на заяви Путіна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, коментуючи цинічні заяви російського диктатора про території України заявив, що "Путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками".

Про це він написав на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США. У той час як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний військовий злочинець Росії обговорює плани захоплення нових територій України та вбивства ще більшої кількості українців", - зазначив Сибіга.

За його словами, з-поміж усіх останніх божевільних заяв Путіна особливо виділяються слова про "ногу російського солдата".

"Насправді, куди б не ступала нога російського солдата, це несе з собою лише смерть, руйнування і спустошення. Путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими безпілотниками. Він є масовим вбивцею власного народу. Він вже втратив мільйон російських солдатів у безглуздій кровопролитній війні проти України, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін про захоплення Сум: "Такого завдання у РФ немає, але не виключено"

Сибіга зазначив, що кремлівський лідер не просто зневажає людське життя, а й ставить росіян "на коліна" всередині країни, в той час, як його заяви служать лише для відволікання уваги від провалів власного правління.

"І поки Путін зайнятий тим, що відправляє російські ноги на вторгнення в інші країни, він ставить росіян всередині країни на коліна економічно... Він привів Росію до ганебного клубу режимів-ізгоїв, таких як Північна Корея та Іран, міжнародної ізоляції та нескінченної економічної стагнації, яка буде тільки погіршуватися", - зауважив він.

Глава МЗС України також закликав міжнародну спільноту не лишати Росії відчуття безкарності.

"Єдиний спосіб змусити Росію до миру – це збільшити підтримку оборони України, завдати сильного удару по російській економіці, визнати Росію терористичною державою та повністю її ізолювати", - резюмував він.

Також читайте: Сибіга: Минуло 100 днів, як Росія відкидає пропозицію США про припинення вогню. Настав час діяти

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що "там, де ступає російський солдат, — це російська територія". Він також знову озвучив пропагандистську тезу про "один народ" українців і росіян, намагаючись виправдати вторгнення в Україну.

Автор: 

путін володимир (24851) Сибіга Андрій (659) війна в Україні (6339)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Зачекайте, а виведення поза штат військових для наступної виплати по 800 гривень в місяць (чи десь так орієнтовно) - то верх піклування про героїв? Цікава риторика.

"Той, хто найбільше кричить про справедливість, рідко сам її дотримується"
показати весь коментар
20.06.2025 21:23 Відповісти
+13
Це до кого звернення?

- до нас? - так ми в курсі
- до Европи? - так їм чхати
- до Естонії? - так ВОНА РИЄ ОКОПИ чого ви не робили
- до Трампа? - так він союзник Путіна і чекає поки ми здамося щоб торгувати з ним ресурсами
показати весь коментар
20.06.2025 21:23 Відповісти
+11
Проблема тільки в тому що ***** патякає свою маячню прилюдно і на величезну аудиторію, а Сибіга займається писаниною в Х.
показати весь коментар
20.06.2025 21:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це до кого звернення?

- до нас? - так ми в курсі
- до Европи? - так їм чхати
- до Естонії? - так ВОНА РИЄ ОКОПИ чого ви не робили
- до Трампа? - так він союзник Путіна і чекає поки ми здамося щоб торгувати з ним ресурсами
показати весь коментар
20.06.2025 21:23 Відповісти
💯 %
показати весь коментар
20.06.2025 22:23 Відповісти
Свідома людина!
В де ми всі?
Я повернувся з війни у 62 роки!
Мені тяжко, дуже тяжко на все це дивитись та читати!
Біль....
показати весь коментар
20.06.2025 22:26 Відповісти
Зачекайте, а виведення поза штат військових для наступної виплати по 800 гривень в місяць (чи десь так орієнтовно) - то верх піклування про героїв? Цікава риторика.

"Той, хто найбільше кричить про справедливість, рідко сам її дотримується"
показати весь коментар
20.06.2025 21:23 Відповісти
Сибига, *******, вони туди добровільно чимчукуют, тобто самі - чого ж путіну буде не байдуже?
показати весь коментар
20.06.2025 21:25 Відповісти
Проблема тільки в тому що ***** патякає свою маячню прилюдно і на величезну аудиторію, а Сибіга займається писаниною в Х.
показати весь коментар
20.06.2025 21:26 Відповісти
Угу, і щось дуже сумнівно що ИТАР-ТАСС поширює його дописи на росіє, як наші недорогенькі поширюють ху-йла тут...
показати весь коментар
20.06.2025 21:42 Відповісти
Так зєлі так само байдуже до українських солдатів і їх розірваних ніг.
показати весь коментар
20.06.2025 21:33 Відповісти
Уделять внимание ***** нет никакого смысла, с ним всё давно ясно, старый, ёпнутый дегенерат бывший в молодости обыкновенной шестёркой и холуём никогда не имевший ни к кому никакой импатии, ему просто нужно сохранять свою власть а значит собственную шкуру и ему насрать скольким кацапам и что поотрывает в Украине и основная задача ВСЕХ спецслужб как минимум Украины должна быть устранение этой тварюки.
показати весь коментар
20.06.2025 21:37 Відповісти
Яка новина!!!!!!!!!!!!!!! Ти не Сибіга ти Йовбак!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.06.2025 21:39 Відповісти
Сибига, ты вроде (пока ещё временно) числишься министром иностранных дел.
Но твои обязанности выполняет }{уйловский агент Дерьмак, а ты выполняешь обязанности Умерова, который выполняет обязаности хрен знает кого, катаясь сдуру по всему миру.
Вернитесь вы все на свои рабочие места согласно штатного расписания.
По Дерьмаку вон туалетные ёршики на Банковой давно плачут.
показати весь коментар
20.06.2025 21:41 Відповісти
Ключове слово числишься!
показати весь коментар
20.06.2025 21:55 Відповісти
 
 