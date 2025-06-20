Сибига о заявлениях Путина: Ему плевать на российских солдат и их разорванные ноги в Украине
Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя циничные заявления российского диктатора о территории Украины, заявил, что "Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками".
Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США. В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства еще большего количества украинцев", - отметил Сибига.
По его словам, среди всех последних безумных заявлений Путина особенно выделяются слова о "ноге российского солдата".
"На самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, это несет с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками. Он является массовым убийцей собственного народа. Он уже потерял миллион российских солдат в бессмысленной кровопролитной войне против Украины, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног", - подчеркнул министр.
Сибига отметил, что кремлевский лидер не просто презирает человеческую жизнь, но и ставит россиян "на колени" внутри страны, в то время, как его заявления служат лишь для отвлечения внимания от провалов собственного правления.
"И пока Путин занят тем, что отправляет российские ноги на вторжение в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически... Он привел Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться", - отметил он.
Глава МИД Украины также призвал международное сообщество не оставлять России ощущение безнаказанности.
"Единственный способ заставить Россию к миру - это увеличить поддержку обороны Украины, нанести сильный удар по российской экономике, признать Россию террористическим государством и полностью ее изолировать", - резюмировал он.
Напомним, ранее Путин заявил, что "там, где ступает российский солдат, - это российская территория". Он также снова озвучил пропагандистский тезис об "одном народе" украинцев и россиян, пытаясь оправдать вторжение в Украину.
- до нас? - так ми в курсі
- до Европи? - так їм чхати
- до Естонії? - так ВОНА РИЄ ОКОПИ чого ви не робили
- до Трампа? - так він союзник Путіна і чекає поки ми здамося щоб торгувати з ним ресурсами
В де ми всі?
Я повернувся з війни у 62 роки!
Мені тяжко, дуже тяжко на все це дивитись та читати!
Біль....
"Той, хто найбільше кричить про справедливість, рідко сам її дотримується"
Но твои обязанности выполняет }{уйловский агент Дерьмак, а ты выполняешь обязанности Умерова, который выполняет обязаности хрен знает кого, катаясь сдуру по всему миру.
Вернитесь вы все на свои рабочие места согласно штатного расписания.
По Дерьмаку вон туалетные ёршики на Банковой давно плачут.