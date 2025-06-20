РУС
Сибига о заявлениях Путина: Ему плевать на российских солдат и их разорванные ноги в Украине

Сибига ответил на заявления Путина

Министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя циничные заявления российского диктатора о территории Украины, заявил, что "Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками".

Об этом он написал на платформе Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США. В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства еще большего количества украинцев", - отметил Сибига.

По его словам, среди всех последних безумных заявлений Путина особенно выделяются слова о "ноге российского солдата".

"На самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, это несет с собой только смерть, разрушение и опустошение. Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими беспилотниками. Он является массовым убийцей собственного народа. Он уже потерял миллион российских солдат в бессмысленной кровопролитной войне против Украины, не достигнув ни одной стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин о захвате Сум: "Такой задачи у РФ нет, но не исключено"

Сибига отметил, что кремлевский лидер не просто презирает человеческую жизнь, но и ставит россиян "на колени" внутри страны, в то время, как его заявления служат лишь для отвлечения внимания от провалов собственного правления.

"И пока Путин занят тем, что отправляет российские ноги на вторжение в другие страны, он ставит россиян внутри страны на колени экономически... Он привел Россию в позорный клуб режимов-изгоев, таких как Северная Корея и Иран, международной изоляции и бесконечной экономической стагнации, которая будет только ухудшаться", - отметил он.

Глава МИД Украины также призвал международное сообщество не оставлять России ощущение безнаказанности.

"Единственный способ заставить Россию к миру - это увеличить поддержку обороны Украины, нанести сильный удар по российской экономике, признать Россию террористическим государством и полностью ее изолировать", - резюмировал он.

Также читайте: Сибига: Прошло 100 дней, как Россия отвергает предложение США о прекращении огня. Пришло время действовать

Напомним, ранее Путин заявил, что "там, где ступает российский солдат, - это российская территория". Он также снова озвучил пропагандистский тезис об "одном народе" украинцев и россиян, пытаясь оправдать вторжение в Украину.

