Трамп: Мы будем обсуждать с Зеленским Украину
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
"Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский, он хороший парень. Я встречусь с ним сегодня. Я не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину", - сказал он.
Ранее Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с Зеленским в Гааге - хотя на тот момент он этого не подтвердил.
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+12 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий25.06.2025 11:52 Ответить Ссылка
+12 Василь Довганенко #609187
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+9 Віталій #584752
показать весь комментарий25.06.2025 11:58 Ответить Ссылка
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а что еще можно обговаривать, баб?
через 12 год буде "*******" і "100 тис. людей гине щодня" і "якби я був тоді през..... ну і т.д.