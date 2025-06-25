РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10610 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского
6 152 34

Трамп: Мы будем обсуждать с Зеленским Украину

Трамп проведет встречу с Зеленским. О чем будут говорить

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский, он хороший парень. Я встречусь с ним сегодня. Я не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с Зеленским в Гааге - хотя на тот момент он этого не подтвердил.

Читайте: Орбан - Зеленскому: Принятие страны, которая воюет с Россией, сразу же втянет ЕС в прямой конфликт

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Трамп Дональд (5842)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Сказав - як перднув! Ні, блін будете новий костюм Зєлєнского обговорювати.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:52 Ответить
+12
Зє вже добрий хлопець, а в України невеликі труднощі. Та були б такі труднощі в будь якої іншої країни, всі б вже три роки на козлино-мокшанській мові щебетали.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:07 Ответить
+9
"Є невеликі труднощі .." дебіл....
показать весь комментарий
25.06.2025 11:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зє вже добрий хлопець, а в України невеликі труднощі. Та були б такі труднощі в будь якої іншої країни, всі б вже три роки на козлино-мокшанській мові щебетали.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:07 Ответить
Йой, поки що більшість на козлино-мокшанській мові щебече
показать весь комментарий
25.06.2025 12:35 Ответить
Ти, старий лицемірний дебіл в червоній бейсболці, якраз і є причиною чи не найбільших труднощів України.
показать весь комментарий
25.06.2025 14:52 Ответить
Сказав - як перднув! Ні, блін будете новий костюм Зєлєнского обговорювати.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:52 Ответить
буде вимагати, щоб Україна все віддала расії і тоді війна закінчиться і тоді настане чудовий прекрасний мир
показать весь комментарий
25.06.2025 11:56 Ответить
та ну... на таке приниження Чуб точно не піде. тим більше після своїх миротворчих перемог між Пакистаном та Індієї, а тепер між Ізраїлем та Іраном. тому тут не буде він вимагати, щоб Україна віддала все кацапам. Мабуть буде наполягати на заморозці війни по лінії фронту, щоб і тут показати себе "миротворцем", арбітром.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:10 Ответить
тю,а я то думал гваделупу будут обсуждать
показать весь комментарий
25.06.2025 11:57 Ответить
"Є невеликі труднощі .." дебіл....
показать весь комментарий
25.06.2025 11:58 Ответить
Будуть обговорювати трампоновську премію нобеля
показать весь комментарий
25.06.2025 11:59 Ответить
Шнобеля
показать весь комментарий
25.06.2025 12:15 Ответить
У Зеленського зараз одна задача погодити покупку пакету в 50 млрд ППО та зброї. Інакше нам кирдик...
показать весь комментарий
25.06.2025 11:59 Ответить
про этот кирдык слышим уже 4й год)так что и так и так пропетляем плакаться и прибедняться це укр.нац.черта
показать весь комментарий
25.06.2025 12:13 Ответить
А кацапська яка верещать всім і всюди єта майно чи як казав Класік де не стало де настало то вже кричить майно ваше леп за вкґухами грязь під ногиям. Арешта крадене
показать весь комментарий
25.06.2025 12:47 Ответить
Шось порішають?
показать весь комментарий
25.06.2025 12:00 Ответить
Уявляю, що ви там наобговорюєте... 🤡🤡🤡
показать весь комментарий
25.06.2025 12:01 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2025 12:01 Ответить
Трампонутий буде вимагати капітуляції України.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:10 Ответить
Козыря блеать где...карты скукота меченные...
показать весь комментарий
25.06.2025 12:13 Ответить
Дві чужих для України людини будуть обговорювати Україну. Може хоч один із цих рішал щось робитиме для неї
показать весь комментарий
25.06.2025 12:14 Ответить
а я думал зимбабвэ и эритрею....
показать весь комментарий
25.06.2025 12:15 Ответить
Бачите ми допомогли Ірану перемогти у війні, ми так само допоможемо перемогти у війні українцям)))
показать весь комментарий
25.06.2025 12:15 Ответить
Во повизлоПовидло)
показать весь комментарий
25.06.2025 12:28 Ответить
такий же хороший хлопець як ким чен ин ?
показать весь комментарий
25.06.2025 12:28 Ответить
щоб було що розказати лругу у кремлі
показать весь комментарий
25.06.2025 12:37 Ответить
"Я не знаю. Гадаю, ми обговорюватимемо Україну"

а что еще можно обговаривать, баб?
показать весь комментарий
25.06.2025 12:50 Ответить
Україну треба не обговорювати, а захищати, так як ви одразу кинулись захищати Ізраїль
показать весь комментарий
25.06.2025 12:56 Ответить
У України немає такого лоббі. Ну тобто фактично "гаманців" трампа. Тільки маркарова та її ресторан.
показать весь комментарий
25.06.2025 16:09 Ответить
зустріч недоумка старечого з недоумком хрипатим . ніачом.
показать весь комментарий
25.06.2025 14:33 Ответить
Два агента путлнра будут гововорть об Украине...
показать весь комментарий
25.06.2025 15:03 Ответить
"хороший хлопець", "невеликі проблеми"?

через 12 год буде "*******" і "100 тис. людей гине щодня" і "якби я був тоді през..... ну і т.д.
показать весь комментарий
25.06.2025 16:02 Ответить
Та ні, Дональд. Навіщо Україну обговорювати? Обговоріть краще події на Плутоні.
показать весь комментарий
25.06.2025 16:07 Ответить
 
 