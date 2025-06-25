Трамп: Мы будем обсуждать с Зеленским Украину

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Мы обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский, он хороший парень. Я встречусь с ним сегодня. Я не знаю. Думаю, мы будем обсуждать Украину", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с Зеленским в Гааге - хотя на тот момент он этого не подтвердил.

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