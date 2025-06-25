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Новости Членство Украины в ЕС Антиукраинская позиция Орбана
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Орбан - Зеленскому: Принятие страны, которая воюет с Россией, сразу же втянет ЕС в прямой конфликт

Орбан в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС сразу же втянет блок в прямой конфликт с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя встречу с президентами Евросовета и Еврокомиссии и Генсеком НАТО, Зеленский заявил: "Сфокусировались на сотрудничестве в рамках нового оборонного инструмента SAFE и переговорном процессе по нашему вступлению в ЕС. Важно, чтобы лидеры государств-членов достигли общего решения об открытии первого кластера. Это несправедливо, когда кто-то один блокирует решение Союза".

Орбан в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС

В комментариях к сообщению Орбан ответил Зеленскому:

Господин президент, со всем уважением: ЕС был основан для обеспечения мира и процветания для своих государств-членов. Принятие страны, которая воюет с Россией, сразу же втянет ЕС в прямой конфликт. Несправедливо ожидать, что любое государство-член пойдет на такой риск

Орбан в очередной раз выступил против членства Украины в ЕС

Читайте: Американцы, турки, словаки и венгры не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО, - Орбан

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) членство в ЕС (1075) Виктор Орбан (496)


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Топ комментарии
+10
Орбан покидьок москальский. Ганебне явище в історії Угорщини.
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25.06.2025 11:06 Ответить
+10
Просто орбан не знає, що сидить навпроти самого гарного президента всих часів та народів (за версією єрмака) і самого досвідченого президента світу (за версією самого президента).
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25.06.2025 11:07 Ответить
+6
Якщо б навпроти орбана сидів дорослий політик, то путінська посіпака і виглядала б на його фоні відповідно...
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25.06.2025 11:17 Ответить
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ЄС військовий блок? - нігуя собі
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25.06.2025 11:06 Ответить
Орбан покидьок москальский. Ганебне явище в історії Угорщини.
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25.06.2025 11:06 Ответить
Послал да и всё Зе!Все понимают что он и его окружение воры!судьи прокуроры и Т.П.!
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25.06.2025 11:07 Ответить
А торбан зайка і його оточення, всі білі пухнасті, завжди вушки на макушці, а хвостик над сраками тремтить так забавно, призивно, про збочення перетрахатись між собою вкотре і перетрахати всіх довкола. Скільки накрав торбан з сціярто жоден банк не вмістить. Саме тому угорці найбідніші серед європейців.
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25.06.2025 12:43 Ответить
Просто орбан не знає, що сидить навпроти самого гарного президента всих часів та народів (за версією єрмака) і самого досвідченого президента світу (за версією самого президента).
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25.06.2025 11:07 Ответить
До чого тут зе, адже Орбан проти України, а ви схоже йому симпатизуєте.
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25.06.2025 11:14 Ответить
Якщо б навпроти орбана сидів дорослий політик, то путінська посіпака і виглядала б на його фоні відповідно...
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25.06.2025 11:17 Ответить
Який конфлікт? Війна йде. Куди ще втягувати? ЄС допомагає у цій війні Україні. Військові та бойова техніка країн ЄС не залучається. А якби вони безпосередньо взяли участь у війні, то, можливо, кацапстан вже втихомирився б.
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25.06.2025 11:11 Ответить
Дивина, а хто нас запрошував в НАТО? Безумовно , що ніхто нас не запросить і не візьме, бо країна в стані війни та маємо частину захваченої території роснацистами!
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25.06.2025 11:13 Ответить
цікаво, чого ці мад'яри не заблочені на сторінці ЕрЗе?
Он, як 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Борислав Береза як робить, і чим пояснює:
"Коли люди пишуть будь-яку херню в мене на фейсбуці чи в тг, то миттєво вилітають в блок. Я більше не пояснюючи їм, що вони зфакапили чи написали херню. В мене немає бажання та часу на це. Блок і мінус дурень, провокатор, бот чи ідіот в твоєму інформаційному просторі. Не бачу жодних інших мінусів. Зразу після того, в переважній більшості випадків, вони негайно приходять в іншу соцмережу, щоб пожалітися і відправляються в блок і там, доводячи мені, що дурень завжди дурень.
Наприклад, пише мені якийсь йолоп "Чому нічого не пишете про Назарія Гусакова?". Йому ліньки подивитися, що допис був раніше. Йому треба, щоб саме зараз був допис. Тому що йому так зручніше. Якщо кожному йолопу це пояснювати, то буде витрачений час і будуть ще скарги подані на акк. Навігація це мені? Або прийшов ще один такій йолоп до мене в коментарі і почав писати про те, що простим людям нічого, а публічним все і відправився у блок. Тому що написане ним це повна маячня. Він миттєво перебіг до фейсбуку, обурений на таке, почав волати про несправедливість і тут теж був заблокований. І кому він зробив гірше? А міг би зробити висновки і зрозуміти, що написав маячню. Міг не писати маячню. Хоча, ні. Не міг. Дурень не може зробити висновки та виправити помилку. Чому? Тому що він дурень. Це ефект Даннінга - Крюґера. На жаль, люди з такою проблемою не лише приходять до мене в коментарі, але і керують державою. І от це ніяким блокуванням не вирішити.
====================
От оці всі мад'яри - йолопи. І, якби ЕрЗе був би розумніший - заблочив би їх.
Але ж - ні...
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25.06.2025 11:15 Ответить
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25.06.2025 11:15 Ответить
По факту сказав: якщо Україна хоче в ЄС, війну треба завершувати
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25.06.2025 11:15 Ответить
Українці хочуть в ЄС?????????? Звісно, бариги: порох, зєля, яця, юля-б*я,... що так. А простим смертним українцям це на*******???????!!
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25.06.2025 11:17 Ответить
Таким як ти, "українцям", тайожний саюз давай... Гулаг, Колима...
такую срану прасралі...
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25.06.2025 11:56 Ответить
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25.06.2025 12:06 Ответить
Галя "проста смертна", нікому не цікава і мабуть тому її ніхто не хоче. Туга.
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25.06.2025 14:14 Ответить
Я думаю, що Орбан не рівно дихпє до нашого Потужного! Бо інакше таке нав'язливе переслідування почснити не можна. Може нашому пора звернути увагу на ці домагання в інтересах країни? 🤔
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25.06.2025 11:20 Ответить
Подать в суд по провам человека!он схватил меня в поРаше за мой великий члян!)
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25.06.2025 11:36 Ответить
Якщо не брати орбанутого з ЄС, то він втягне ЄС до розпаду, або спровокує напад ху....лостану
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25.06.2025 11:23 Ответить
Орбан грає десяту роль в діяльності ЄС,чи то НАТО. Та все ж...
Треба було йому напряму в очі сказати,що допоки ви з ермом керуєте країною,доти вам не видіти ЄС-НАТО.
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25.06.2025 11:24 Ответить
А хто тримає цих мадярів у ЄС? Хай виходять і не будуть отримувати допомогу, злиденна нація!
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25.06.2025 11:28 Ответить
Саме цікаве що ху-йло, вимагаючи виходу тої ж Угорщини з НАТО, фактично визнав територіальні претензії до Орбана. Навіть чисто з шкурної логіки йому було б краще мати 100+ українських бригад в союзниках, при таких розкладах.
Але нє, "не чує баба"(с)
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25.06.2025 11:39 Ответить
правильно. поэтому, пусть и дальше погибают украинцы, (та хоть до самого последнего все исдохнут) пока мы с кацапами будем мутить гешефты
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25.06.2025 11:42 Ответить
По перше, це кацапи воюють з нами, а ми вимушені захищатися. А по друге, якщо Україна перестане захищатися, то Угорщина майже автоматично буде не в ЄС, а в оновленому Варшавському договорі.
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25.06.2025 11:50 Ответить
Поясніть хоч хтось цьому ДЕБІЛУ, ЄС- НЕ МІЛІТАРНИЙ БЛОК!!!
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25.06.2025 11:52 Ответить
Не бойся, Орбан, можешь сразу сдаться.
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25.06.2025 11:56 Ответить
Я розумію, що орбан ніколи цього не прочитає, але хтілосьби сказати...
Це неправда, бо є вже приклад - коли ЄС прийняло до себе Угорщину, а там президентом став латентний п*дарас-орбан, ЄС не став Європейським союзом п*дарасів, він так і залишився просто ЄС!
Навіть більше скажу, навіть Угорщина не стала п*дорастичною державою, хоча має апсолютно-п*дорастичний уряд...
Такшо, як кажуть у Одесі, - нєнадо ляля!
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25.06.2025 12:25 Ответить
Ага. І західна зброя втягне, і інструктори втягнуть, і масові атаки дронами спровокують ядерну війну... Чим тільки Кремль не лякав вже за ці роки, аби у прямий конфлікт з НАТО не вступати
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25.06.2025 12:27 Ответить
Просто жаба "відробляє" гроші ботоксного, смердючого ху#ла, більше тут обговорювати нічого.
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25.06.2025 12:32 Ответить
Та досить вже лякати. Як конфлікт Греції з Туреччиною через Кіпр втягнув ЄС в конфлікт? Ніяк! Кіпр зараз член ЄС, а північний Кіпр невизнана територія. ЄС потрібна Україна (бо це великий додатковий ринок з великим потенціалом), і Україні потрібен ЄС (гарантія демократичного розвитку країни і економіки). І орбан про це знає. Просто ЄС не дає йому грошей і він як в старому радянському анекдоті - "не дасте комсомольців в церковний хор, не дам лавочки на партійні збори".
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25.06.2025 13:18 Ответить
 
 