Орбан - Зеленскому: Принятие страны, которая воюет с Россией, сразу же втянет ЕС в прямой конфликт

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в ЕС сразу же втянет блок в прямой конфликт с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, комментируя встречу с президентами Евросовета и Еврокомиссии и Генсеком НАТО, Зеленский заявил: "Сфокусировались на сотрудничестве в рамках нового оборонного инструмента SAFE и переговорном процессе по нашему вступлению в ЕС. Важно, чтобы лидеры государств-членов достигли общего решения об открытии первого кластера. Это несправедливо, когда кто-то один блокирует решение Союза".

В комментариях к сообщению Орбан ответил Зеленскому:

Господин президент, со всем уважением: ЕС был основан для обеспечения мира и процветания для своих государств-членов. Принятие страны, которая воюет с Россией, сразу же втянет ЕС в прямой конфликт. Несправедливо ожидать, что любое государство-член пойдет на такой риск

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