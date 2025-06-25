Орбан - Зеленському: Прийняття країни, яка воює з Росією, одразу ж втягне ЄС у прямий конфлікт
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в ЄС одразу ж втягне блок у прямий конфлікт з Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, коментуючи зустріч із президентами Євроради і Єврокомісії та Генсеком НАТО, Зеленський заявив: "Сфокусувалися на співпраці в межах нового оборонного інструменту SAFE та переговорному процесі щодо нашого вступу до ЄС. Важливо, щоб лідери держав-членів досягли спільного рішення щодо відкриття першого кластера. Це несправедливо, коли хтось один блокує рішення Союзу".
У коментарях до допису Орбан відповів Зеленському:
Пане президенте, з усією повагою: ЄС був заснований для забезпечення миру та процвітання для своїх держав-членів. Прийняття країни, яка воює з Росією, одразу ж втягне ЄС у прямий конфлікт. Несправедливо очікувати, що будь-яка держава-член піде на такий ризик
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Он, як 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Борислав Береза як робить, і чим пояснює:
"Коли люди пишуть будь-яку херню в мене на фейсбуці чи в тг, то миттєво вилітають в блок. Я більше не пояснюючи їм, що вони зфакапили чи написали херню. В мене немає бажання та часу на це. Блок і мінус дурень, провокатор, бот чи ідіот в твоєму інформаційному просторі. Не бачу жодних інших мінусів. Зразу після того, в переважній більшості випадків, вони негайно приходять в іншу соцмережу, щоб пожалітися і відправляються в блок і там, доводячи мені, що дурень завжди дурень.
Наприклад, пише мені якийсь йолоп "Чому нічого не пишете про Назарія Гусакова?". Йому ліньки подивитися, що допис був раніше. Йому треба, щоб саме зараз був допис. Тому що йому так зручніше. Якщо кожному йолопу це пояснювати, то буде витрачений час і будуть ще скарги подані на акк. Навігація це мені? Або прийшов ще один такій йолоп до мене в коментарі і почав писати про те, що простим людям нічого, а публічним все і відправився у блок. Тому що написане ним це повна маячня. Він миттєво перебіг до фейсбуку, обурений на таке, почав волати про несправедливість і тут теж був заблокований. І кому він зробив гірше? А міг би зробити висновки і зрозуміти, що написав маячню. Міг не писати маячню. Хоча, ні. Не міг. Дурень не може зробити висновки та виправити помилку. Чому? Тому що він дурень. Це ефект Даннінга - Крюґера. На жаль, люди з такою проблемою не лише приходять до мене в коментарі, але і керують державою. І от це ніяким блокуванням не вирішити.
====================
От оці всі мад'яри - йолопи. І, якби ЕрЗе був би розумніший - заблочив би їх.
Але ж - ні...
такую срану прасралі...
Треба було йому напряму в очі сказати,що допоки ви з ермом керуєте країною,доти вам не видіти ЄС-НАТО.
Але нє, "не чує баба"(с)
Це неправда, бо є вже приклад - коли ЄС прийняло до себе Угорщину, а там президентом став латентний п*дарас-орбан, ЄС не став Європейським союзом п*дарасів, він так і залишився просто ЄС!
Навіть більше скажу, навіть Угорщина не стала п*дорастичною державою, хоча має апсолютно-п*дорастичний уряд...
Такшо, як кажуть у Одесі, - нєнадо ляля!