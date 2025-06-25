Орбан - Зеленському: Прийняття країни, яка воює з Росією, одразу ж втягне ЄС у прямий конфлікт

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в ЄС одразу ж втягне блок у прямий конфлікт з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, коментуючи зустріч із президентами Євроради і Єврокомісії та Генсеком НАТО, Зеленський заявив: "Сфокусувалися на співпраці в межах нового оборонного інструменту SAFE та переговорному процесі щодо нашого вступу до ЄС. Важливо, щоб лідери держав-членів досягли спільного рішення щодо відкриття першого кластера. Це несправедливо, коли хтось один блокує рішення Союзу".

У коментарях до допису Орбан відповів Зеленському:

Пане президенте, з усією повагою: ЄС був заснований для забезпечення миру та процвітання для своїх держав-членів. Прийняття країни, яка воює з Росією, одразу ж втягне ЄС у прямий конфлікт. Несправедливо очікувати, що будь-яка держава-член піде на такий ризик

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