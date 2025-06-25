Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вкотре виступив проти вступу України до ЄС та НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.
Так, він назвав відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО показовим сигналом, що "попередній розділ закінчився".
"Річ у тім, що в дипломатії питання не в тому, де ви є, а де вас немає. Це важливіше. І це саме той випадок. Американці, турки, словаки і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли йдеться про НАТО", - сказав Орбан.
За словами прем'єра Угорщини, в національних інтересах країни не бути частиною будь-якої інтеграційної спільноти з Україною.
"Я вважаю, що в національних інтересах Угорщини не бути в жодній інтеграційній спільноті з Україною. Ні в НАТО, ні в Європейському Союзі", - додав він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президента Володимира Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів країн-членів НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2,25 млн
Ніколи, бо він давно забув, що це.
нет никакого прецедента, это все орбановские судороги. если это станет прецедентом, союз развалится с первой космической скоростью, поскольку ни одна страна типа венгрии никогда не проголосует за вхождение в союз более экономически сильной страны. на этом основании это также может стать прецедентом и в обратном порядке - референдум за исключение страны из союза, врядли на данный момент сработает, но неприятный осадок будет. а еще может быть прецедентом как референдум за выделение квот и финансирования, ну и т.д.
ніфігасє!
то, трамп не американець?
а, як же його обрали в оральний кабінет?
1. При Орбані Україна не буде членом НАТО
2. Це не надовго
2. Вони трохи надовше.
Ішак вирок для України.
Це видно по кількості переглядів і коментів відносно до інформації, де Західні лідери висловлюють підтримку Україні.
Терпіть)
А скільки членів НАТО хочуть бачити орбана не на самиті НАТО, а у домовині, є статистика?
А скільки угорців?
І основне - скільки існує адекватних людей у світі, яким непох*й "шо там думає орбан"?
Я думаю вистачить навіть шкільного вчителя праці, з неповним комплектом, щоб перелічити таких на пальцях...
Такими слово- конструкціями користуються нечесні самовпевнені фанфарони, з комплексом Наполеона: маскують свої приховані емоції, бажання під особовим займенником МИ - позначенням групи людей, до якої НІБИ належить той, хто говорить.
Тобто не один я, Орбан, не хочу бачити Зеленського на саміті НАТО а і ще хтось"...
Орбан говорить про себе та інших, з якими він ототожнює себе. Однак Орбан ототожнює себе не з конкретними особами, а з цілими народами: американці, турки, словаки та угорці.
Як той Орбан не додав, що навіть Всевишній не хотів би бачити Зеленського на саміті НАТО
Недоробок мадярський...
Навіть,так?
Що ж,архів Портнова дає про себе знати.
Орбан - орбаном, таке саме *****, як і велике *****...
Але ж існує і друга причина того, що "не хочуть бачити"...
І ця причина полягає в тому, яке нездаліще 73/43%зебіли посадили нам всім на голову в 2019-му році...