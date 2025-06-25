Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вкотре виступив проти вступу України до ЄС та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

Так, він назвав відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО показовим сигналом, що "попередній розділ закінчився".

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"Річ у тім, що в дипломатії питання не в тому, де ви є, а де вас немає. Це важливіше. І це саме той випадок. Американці, турки, словаки і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли йдеться про НАТО", - сказав Орбан.

За словами прем'єра Угорщини, в національних інтересах країни не бути частиною будь-якої інтеграційної спільноти з Україною.

"Я вважаю, що в національних інтересах Угорщини не бути в жодній інтеграційній спільноті з Україною. Ні в НАТО, ні в Європейському Союзі", - додав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президента Володимира Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів країн-членів НАТО.

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