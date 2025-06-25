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Новини Антиукраїнська позиція Орбана
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Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО, - Орбан

Орбан проти України в НАТО. Нова заява прем’єра Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вкотре виступив проти вступу України до ЄС та НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Magyar Nemzet.

Так, він назвав відсутність Зеленського на закритому засіданні лідерів НАТО показовим сигналом, що "попередній розділ закінчився".

Читайте також: Трамп погодився особисто зустрітися із Зеленським на полях саміту НАТО 25 червня, - Politico

"Річ у тім, що в дипломатії питання не в тому, де ви є, а де вас немає. Це важливіше. І це саме той випадок. Американці, турки, словаки і ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли йдеться про НАТО", - сказав Орбан.

За словами прем'єра Угорщини, в національних інтересах країни не бути частиною будь-якої інтеграційної спільноти з Україною.

"Я вважаю, що в національних інтересах Угорщини не бути в жодній інтеграційній спільноті з Україною. Ні в НАТО, ні в Європейському Союзі", - додав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що президента Володимира Зеленського не запросили на закриту зустріч лідерів країн-членів НАТО.

Читайте: В Угорщині активісти створили лист на підтримку України: Орбан звинуватив їх у "нехтуванні інтересами" країни

Автор: 

Угорщина (2358) Зеленський Володимир (24552) НАТО (6635) Віктор Орбан (591)


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Топ коментарі
+46
Істерить шльондра **********. Із кремля підганяють.
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25.06.2025 08:17 Відповісти
+29
Ще рік цей п.дор всім буде мізки компостувати. До виборів.
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25.06.2025 08:16 Відповісти
+25
Дай Боже після виборів в Угорщині ця жаба зникне і полетить в небуття.
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25.06.2025 08:20 Відповісти
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То хто ж їм доктор?
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25.06.2025 08:15 Відповісти
Цей все, несіть іншого
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25.06.2025 08:18 Відповісти
Як він ловко Ердогана приплів - ця трійця так і руками й ногами відпихає Україну
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25.06.2025 08:20 Відповісти
Ще рік цей п.дор всім буде мізки компостувати. До виборів.
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25.06.2025 08:16 Відповісти
Істерить шльондра **********. Із кремля підганяють.
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25.06.2025 08:17 Відповісти
Тут ще не зрозуміло або зарплату не профінансували, або навпаки ху...ло проплатило він відпрацьовиває
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25.06.2025 10:36 Відповісти
А хош побачити танки в Будапешті?
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25.06.2025 08:18 Відповісти
Танки в Будапешті були, щоб поставити кремлівську підстилку на правління. Нахрена вводити танки якщо підстилка вже при владі і давно
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25.06.2025 08:28 Відповісти
Чтобы ***** дать венграм. За дидов. Кто Гитлеру подсасывал? Как там Орбан ******, нафиг Украина сопротивляется, вы видели сколько у лаптей танков? Вот и мы снова к ним приедем, танки посчитаем и ******** пораздаем, ибо *****.
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25.06.2025 12:50 Відповісти
Краще депортувати до Угорщіни тіх хто незаконно має другий, угорський паспорт з позбавленням їх громадянства України та забороною їм в'ізда в Україну. Гехай від Чопа їдуть до Будапешту.
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25.06.2025 09:52 Відповісти
Це вже все законно, зелонодупі вже проголосували за законопроєкт 11469, майже тиждень тому.
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25.06.2025 12:32 Відповісти
Це світова статистика - дебілів більше ніж адекватних людей - і вони цілком заслужено, завдяки кількості, приходять до влади. У цьому списку Україна на першому місці.
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25.06.2025 08:29 Відповісти
Ні на першому однозначно твоя родіна - під.арасіюшка, потім угорці, потім відповідно словаки, ну і ще купа союзників самої опущеної недодержави кацапляндії
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25.06.2025 09:19 Відповісти
Заслужив - від головного - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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26.06.2025 10:43 Відповісти
Цеж було вже.
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25.06.2025 08:19 Відповісти
На горизонті маячить чайок з "новічком". Так що закатувати подібні скандали воно буде все частіше і частіше.
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25.06.2025 08:21 Відповісти
Дай Боже після виборів в Угорщині ця жаба зникне і полетить в небуття.
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25.06.2025 08:20 Відповісти
Причому воно може полетіти в небуття в прямому сенсі. У кацапів Ростов не резиновий. Відпрацьований матеріал може бути утилізований.
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25.06.2025 08:23 Відповісти
Небуття це занадто, ліпше в тюрму.
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25.06.2025 10:37 Відповісти
просто-нах...
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25.06.2025 11:23 Відповісти
піdop хотів сказати, що їхнє кодло парашних коханців множиться.
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25.06.2025 08:20 Відповісти
референдум про небажання бачити Україну в ЄС проведений цим ******** провалився, на цей плебісцит явилось аж 600 тисяч угорців. Кремльовські гроші витрачені в порожнечу, тому це мадярський опариш так звивається
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25.06.2025 08:22 Відповісти
Він уточнив, що кількість надісланих поштою заповнених бюлетенів перевищила 2 млн. "до них належить додати майже чверть мільйона онлайн-голосів", - сказав прем'єр у відеозверненні, яке транслювалося телеканалом М1.

2,25 млн
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25.06.2025 08:26 Відповісти
Коли орбан казав правду?
Ніколи, бо він давно забув, що це.
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25.06.2025 08:31 Відповісти
це прецедент який може бути надалі як основа для вступу в ЄС.
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25.06.2025 08:36 Відповісти
Це окозамилювання за яке непагано платять рашистофашисти.
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25.06.2025 08:53 Відповісти
"це прецедент"

нет никакого прецедента, это все орбановские судороги. если это станет прецедентом, союз развалится с первой космической скоростью, поскольку ни одна страна типа венгрии никогда не проголосует за вхождение в союз более экономически сильной страны. на этом основании это также может стать прецедентом и в обратном порядке - референдум за исключение страны из союза, врядли на данный момент сработает, но неприятный осадок будет. а еще может быть прецедентом как референдум за выделение квот и финансирования, ну и т.д.
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25.06.2025 10:08 Відповісти
такі ж он-лайн вибори чекають Україну. За зєлєнскова проголосують навіть мертві
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25.06.2025 09:08 Відповісти
"Кажіть і ви!"...
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25.06.2025 09:41 Відповісти
Коли це орбанутий тратив гроші на разную хер....ю, гроші при ньому, а все остальное це гра на відмивання
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25.06.2025 10:40 Відповісти
Скажем так,українці його теж не бажають бачити в Україні
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25.06.2025 08:25 Відповісти
В НАТО і ЄС цього козла не хочуть бачити всі решта членів НАТО і ЄС, включаючи Словатчину і Угорщину
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25.06.2025 08:35 Відповісти
Як сміє цей ************* кувікать на нашого *************?
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25.06.2025 08:26 Відповісти
Я, ймовірно, зустрінуся із Зеленським на саміті НАТО, - Трамп

ніфігасє!
то, трамп не американець?
а, як же його обрали в оральний кабінет?
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25.06.2025 08:26 Відповісти
Коли ця гнида вже замовкне?!
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25.06.2025 08:26 Відповісти
І Туреччина вже *********?
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25.06.2025 08:26 Відповісти
Туреччина як США в більшості випадків.
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25.06.2025 08:30 Відповісти
це угорське лайно взагалі потрібно викинути з НАТО та ЄС щоб воно там не смерділо...
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25.06.2025 08:27 Відповісти
Кацапи теж не хочуть бачити Україну в НАТО. Совпадєніє?
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25.06.2025 08:31 Відповісти
Мова йде не про Україну, а про Зеленського.
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25.06.2025 08:47 Відповісти
Зєля вєби його з ноги в голову!
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25.06.2025 08:33 Відповісти
У зелайна для цього мужності не має,як і в тебе розуму.
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25.06.2025 08:53 Відповісти
Дві новини:
1. При Орбані Україна не буде членом НАТО
2. Це не надовго
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25.06.2025 08:33 Відповісти
1. У цьому списку, на жаль, ще фіцо і трумп. І хтозна, хто потім прийде ще - Польща? Франція? Німеччина?
2. Вони трохи надовше.
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25.06.2025 09:44 Відповісти
Ми його теж не хочемо бачити, так що хай їде на самміт
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25.06.2025 08:34 Відповісти
Ніхто ж їх не змушує туди їхати. 😊 Можуть залишатися вдома. Або пересуватися полями саміту із заплющеними очима. 😊
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25.06.2025 08:36 Відповісти
Вітюня,йди на фуй!
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25.06.2025 08:36 Відповісти
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25.06.2025 08:36 Відповісти
путінська Шостка відробляє гроші
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25.06.2025 08:37 Відповісти
Шостка (з великої літери) - це місто, де колись виробляли фото- і кіноплівку. А цей - просто шостка. 🤪
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25.06.2025 09:47 Відповісти
Всі інши не хочуть бачити орбана, але що робити?
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25.06.2025 08:39 Відповісти
Ось так, дали надію українцям на нато і єс, українці повірили і проїбали крим, 20 процентів території, житття, надра
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25.06.2025 08:49 Відповісти
Українці своїм вибором овоча проіпали Крим,а потім вибором ЗЕ вирішили знищити Україну.
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25.06.2025 08:53 Відповісти
я хоч був проти овоча, але при овочі я найкаще жив
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25.06.2025 10:16 Відповісти
Ти б жив ще краше якби робили правильний вибір ти і подібні тобі. А так за гречку продалися, тож не скиглить зараз
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25.06.2025 10:57 Відповісти
Зебіли та нормальні люди от скажіть чесно,що там буде робити ЗЕ,хто хоче спілкуватися з тупою людиною?Щось пробекає незрозуміле і на цьому все!!Ті гроші,які витрачає ішак на кругосвітні подорожі краще направити в інше русло.
Ішак вирок для України.
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25.06.2025 08:51 Відповісти
А потім зе з ТВ усім скаже - от бачите, ні ЄС ні НАТО нас не хочуть, то пішли до раши. А гірше те що більшість прихильників зевлади на це погодяться.....
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25.06.2025 08:52 Відповісти
Дебіли це назавжди.Тут медицина безсила.Коли думати нічим,наслідки нажаль саме такі
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25.06.2025 08:55 Відповісти
Як сказав у 19у році Лесь Подерев'янський - коли населення під час війни обирає президентом блазня, то це населення бажає бути знищеним, але це не до мене а до психіатра.....
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26.06.2025 08:56 Відповісти
Я дивлюся на Цензорі дуже популярні вислови пропутінських шльондр.
Це видно по кількості переглядів і коментів відносно до інформації, де Західні лідери висловлюють підтримку Україні.
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25.06.2025 09:01 Відповісти
Українці такожє не хочуть його бачити і що?
Терпіть)
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25.06.2025 09:02 Відповісти
Що він за американців розписується ? Трамп бажав зустрітися з Зеленським під час саміту НАТО.
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25.06.2025 09:03 Відповісти
Та він і Шведів не хотів бачити в НАТО, а потім якось раптом взяв і захотів.
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25.06.2025 09:04 Відповісти
Тобто, навіть якщо це правда, а не те шо орбану приснилось, то це 4 з 29ти країн-членів!
А скільки членів НАТО хочуть бачити орбана не на самиті НАТО, а у домовині, є статистика?
А скільки угорців?
І основне - скільки існує адекватних людей у світі, яким непох*й "шо там думає орбан"?
Я думаю вистачить навіть шкільного вчителя праці, з неповним комплектом, щоб перелічити таких на пальцях...
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25.06.2025 09:06 Відповісти
Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО ?

Такими слово- конструкціями користуються нечесні самовпевнені фанфарони, з комплексом Наполеона: маскують свої приховані емоції, бажання під особовим займенником МИ - позначенням групи людей, до якої НІБИ належить той, хто говорить.

Тобто не один я, Орбан, не хочу бачити Зеленського на саміті НАТО а і ще хтось"...

Орбан говорить про себе та інших, з якими він ототожнює себе. Однак Орбан ототожнює себе не з конкретними особами, а з цілими народами: американці, турки, словаки та угорці.

Як той Орбан не додав, що навіть Всевишній не хотів би бачити Зеленського на саміті НАТО
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25.06.2025 09:07 Відповісти
А хто таке Орбан що воно розписується за США та Туреччину..?!
Недоробок мадярський...
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25.06.2025 09:21 Відповісти
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25.06.2025 09:30 Відповісти
фсбешна практика ,"розписуватися за інших" ,видає мадярського "сраколиза" куйла...
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25.06.2025 09:41 Відповісти
"Американці, турки, словаки та угорці не хочуть бачити Зеленського на саміті НАТО".
Навіть,так?
Що ж,архів Портнова дає про себе знати.
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25.06.2025 09:49 Відповісти
торбан, а скільки глав не хочуть тебе бачити у НАТО???
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25.06.2025 09:56 Відповісти
якщо усі названі хочаб на хвилину висунуть язики з дупи путіна, їх картина світу стане дещо ширше чим дві половимнки жопи
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25.06.2025 10:03 Відповісти
Його бояться запускати на самміт,бо зразу після виходу його із самміту вийдуть ролики,де він усіх там перебоксував.
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25.06.2025 10:10 Відповісти
Може нам під шумок окупувати ту Угорщину? Так би мовити фізично вступимо в НАТО.
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25.06.2025 10:18 Відповісти
Господи...
Орбан - орбаном, таке саме *****, як і велике *****...
Але ж існує і друга причина того, що "не хочуть бачити"...
І ця причина полягає в тому, яке нездаліще 73/43%зебіли посадили нам всім на голову в 2019-му році...
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25.06.2025 10:38 Відповісти
Тебе, дебіла, не то що в НАТО, в ЄС вже не хочуть бачити. Остогид, шістка кремлівська!!!
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25.06.2025 10:39 Відповісти
Вообще ***** на ваше желания!!!🤗🤡🤪🤣🤗
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25.06.2025 10:43 Відповісти
О, чувак розписався за інших)) а те шо Словаки вже собі виторговують за допуск Зеленського - це Орбан проспав)) про Турцію зі Штатами - мовчав би. Якшо Трампу поки лижеш, то він мовчить, а во з Ердоганом не все так просто
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25.06.2025 11:21 Відповісти
Розкукурікався півник!!!! Перш за все...за себе відповідай!!!
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25.06.2025 11:48 Відповісти
 
 