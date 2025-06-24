В Угорщині активісти створили лист на підтримку України: Орбан звинуватив їх у "нехтуванні інтересами" країни

Група угорських активістів, незгодних із політикою премʼєр-міністра Віктора Орбана, оприлюднила відкритий лист на підтримку України. Його підписали вже понад 30 тисяч людей. Орбан обурився громадською ініціативою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист розмістили на порталі Szabad Ahang.

Текст опублікований угорською та українською мовами.

У ньому активісти засуджують військову агресію Кремля, яка триває з 2014 року, "категорично відкидають" спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України та "насильницьке втручання у її внутрішні справи".

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"Ми, громадяни Угорщини та підписанти цього листа, стикаючись із дедалі ганебнішою антиукраїнською пропагандою уряду Орбана, висловлюємо солідарність з українським народом і вшановуємо воїнів ЗСУ, які героїчно захищають свою Батьківщину", - йдеться в листі.

Підписанти наголосили, що Україна стримує "імперіалістичну експансію Росії", як для Європи, так і для Угорщини.

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Вони прагнуть надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни, які шукають прихистку на території їхньої держави.

"Ми декларуємо: існує й інша Угорщина — та, яка не прагне зиску шляхом зради чи служіння чужим інтересам... Ми публікуємо цей лист із надією, що угорська меншина в Україні, багато представників якої віддали своє життя за свободу України, не стане жертвою ганебної, політично вмотивованої риторики угорського уряду. Ми сподіваємося, що український народ і його лідери не ставитимуть під сумнів їхню лояльність, а визнають і вшанують їхню жертву", - додали активісти.

Орбан розкритикував

Згодом Віктор Орбан відповів на ініціативу на своїй сторінці в X.

Зокрема, він звинуватив підписантів листа у "нехтуванні інтересами Угорщини".

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"Вони неправильно оцінюють очевидні наслідки продовження російсько-української війни й, хай навіть ненавмисно, грають на руку Росії, яка щодня отримує вигоду від затягування конфлікту", - вважає угорський прем'єр.

Також Орбан згадує свою позицію про вступ України в ЄС і НАТО, що, на його думку, "означало б негайну війну з Росією". Водночас членство України в НАТО означатиме "ризик початку Третьої світової війни".

"Для Угорщини це фундаментальний інтерес безпеки: не перебувати в одному інтеграційному обʼєднанні з Україною. Якщо ми хочемо допомогти Україні — а це гідна мета — то не слід підтримувати війну, яка веде до знищення [держави] та розпорошення української нації, і не слід гнатися за міражами інтеграційних мрій", - додав Орбан.

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