УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10722 відвідувача онлайн
Новини Підтримка України Антиукраїнська позиція Орбана
3 197 16

В Угорщині активісти створили лист на підтримку України: Орбан звинуватив їх у "нехтуванні інтересами" країни

орбан

Група угорських активістів, незгодних із політикою премʼєр-міністра Віктора Орбана, оприлюднила відкритий лист на підтримку України. Його підписали вже понад 30 тисяч людей. Орбан обурився громадською ініціативою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лист розмістили на порталі Szabad Ahang.

Текст опублікований угорською та українською мовами.

У ньому активісти засуджують військову агресію Кремля, яка триває з 2014 року, "категорично відкидають" спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України та "насильницьке втручання у її внутрішні справи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Опозиція Угорщини заявила про провал "референдуму" Орбана щодо вступу України в ЄС

"Ми, громадяни Угорщини та підписанти цього листа, стикаючись із дедалі ганебнішою антиукраїнською пропагандою уряду Орбана, висловлюємо солідарність з українським народом і вшановуємо воїнів ЗСУ, які героїчно захищають свою Батьківщину", - йдеться в листі.

Підписанти наголосили, що Україна стримує "імперіалістичну експансію Росії", як для Європи, так і для Угорщини

Читайте також: В Угорщині зростає підтримка опозиційної партії "Тиса". Орбан може втратити владу, - Bloomberg

Вони прагнуть надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни, які шукають прихистку на території їхньої держави.

"Ми декларуємо: існує й інша Угорщина — та, яка не прагне зиску шляхом зради чи служіння чужим інтересам... Ми публікуємо цей лист із надією, що угорська меншина в Україні, багато представників якої віддали своє життя за свободу України, не стане жертвою ганебної, політично вмотивованої риторики угорського уряду. Ми сподіваємося, що український народ і його лідери не ставитимуть під сумнів їхню лояльність, а визнають і вшанують їхню жертву", - додали активісти.

Орбан розкритикував

Згодом Віктор Орбан відповів на ініціативу на своїй сторінці в X.

Зокрема, він звинуватив підписантів листа у "нехтуванні інтересами Угорщини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан поскаржився на "шантаж" з боку України та закликав українців бути вдячними

"Вони неправильно оцінюють очевидні наслідки продовження російсько-української війни й, хай навіть ненавмисно, грають на руку Росії, яка щодня отримує вигоду від затягування конфлікту", - вважає угорський прем'єр.

Також Орбан згадує свою позицію про вступ України в ЄС і НАТО, що, на його думку, "означало б негайну війну з Росією". Водночас членство України в НАТО означатиме "ризик початку Третьої світової війни".

"Для Угорщини це фундаментальний інтерес безпеки: не перебувати в одному інтеграційному обʼєднанні з Україною. Якщо ми хочемо допомогти Україні — а це гідна мета — то не слід підтримувати війну, яка веде до знищення [держави] та розпорошення української нації, і не слід гнатися за міражами інтеграційних мрій", - додав Орбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комунікаційна лінія влади Угорщини, яка демонізує Україну та Зеленського, зійшла з рейок, - МЗС

Автор: 

Угорщина (2358) Віктор Орбан (587)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Хай набере в рот гімна і плюне на них
показати весь коментар
24.06.2025 21:15 Відповісти
+8
Просто у Орбана та активістів, різні погляди на Угорщину... Наприклад, у Орбана комплекс "Короля-Сонця" (Людовіка) - "Держава - це Я!...".
показати весь коментар
24.06.2025 21:23 Відповісти
+7
Для Орбана и газпромовские откаты в свой карман тоже интересы страны.

показати весь коментар
24.06.2025 21:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай набере в рот гімна і плюне на них
показати весь коментар
24.06.2025 21:15 Відповісти
якщо на думку цього типа допомога Україні у війні з касапами не в інтересах Угорщини; то цілком можна закликати заспівати "Орбан - *****, ла-ла-ла-ла-ла-ла!"
показати весь коментар
24.06.2025 21:18 Відповісти
Просто у Орбана та активістів, різні погляди на Угорщину... Наприклад, у Орбана комплекс "Короля-Сонця" (Людовіка) - "Держава - це Я!...".
показати весь коментар
24.06.2025 21:23 Відповісти
Ні він чомусь вважає що крокодил зжерши Україну стане потім вегетаріанцем...
показати весь коментар
24.06.2025 21:42 Відповісти
Та йому, по суті, на ту Угорщину "насрать"... Для нього вона важлива, поки служить "кормушкою"...
показати весь коментар
24.06.2025 21:52 Відповісти
*****
показати весь коментар
24.06.2025 21:25 Відповісти
Для Орбана и газпромовские откаты в свой карман тоже интересы страны.

показати весь коментар
24.06.2025 21:32 Відповісти
Активістам в Угорщині час створювати шибеницю для орбаносійартських гомосексуалістів.
показати весь коментар
24.06.2025 21:36 Відповісти
Логіки у орбана, канєшно, як у пацієнта дурки. Хоча в пацієнта може навіть більше...
показати весь коментар
24.06.2025 21:40 Відповісти
Тобто воно себе рахує королем і всі хто проти нього вороги нації!!!! Думаю скоро йому настане пісець!!!
показати весь коментар
24.06.2025 22:02 Відповісти
А где листочек счастья для него?вали в поРашу!
показати весь коментар
24.06.2025 22:32 Відповісти
За логікою кацапської моськи орбана, підтримувати країну, на яку напали - це "пітримувати війну", тому орбан підтримує країну-агресора, бо він за мир.
показати весь коментар
24.06.2025 22:37 Відповісти
Спасибо венгерским активистам
показати весь коментар
24.06.2025 22:49 Відповісти
Довбойоб кінченний!
показати весь коментар
24.06.2025 23:30 Відповісти
Нехай об'явить їх ворогами народу і посадить в буцегарню!!!! Слабо???!!!
показати весь коментар
24.06.2025 23:56 Відповісти
Цитата: Також Орбан згадує свою позицію про вступ України в ЄС і НАТО, що, на його думку, "означало б негайну війну з Росією". Водночас членство України в НАТО означатиме "ризик початку Третьої світової війни". Джерело: https://censor.net/ua/n3559759

Так вийди з НАТО і не бери участі.
показати весь коментар
25.06.2025 09:01 Відповісти
 
 