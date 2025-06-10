Комунікаційна лінія влади Угорщини, яка демонізує Україну та Зеленського, зійшла з рейок, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна. Київ готовий до конструктивного діалогу з Будапештом з усіх питань.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він прокоментував допис речника уряду Угорщини Золтана Ковача про Зеленського.

"Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню, а Росія його відкидає та всіма силами продовжує війну та вбивства. Але чомусь ми не бачимо вимог Угорщини до Росії погодитися на припинення вогню. Офіційний Будапешт мовчить з цього приводу. Або продовжує абсурдно звинувачувати Україну в небажанні миру", - зазначив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що "комунікаційна лінія угорської влади, яка демонізує Україну та Президента Зеленського, зійшла з рейок".

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"Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить. А там, де треба шукати точки дотику - кидається безпідставними звинуваченнями. Не дивно, що в таких умовах просте звертання української сторони до угорських ЗМІ призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих закидів угорської влади", - зауважив він.

За його словами, добросусідські відносини між Україною та Угорщиною критично важливі для обидвох країн.

"Ми відповідально ставимося до всіх питань угорської сторони щодо прав та можливостей угорської національної меншини в Україні та неодноразово демонстрували конструктивний й добросусідський підхід у цьому та інших питаннях.

Однак добросусідство має бути обопільним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України — програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук уявних ворогів колись мине, а добросусідство двох народів залишиться", - резюмував спікер українського МЗС.

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Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх політичних інтересах перед парламентськими виборами.

В уряді Угорщини заявили, що президент України Володимир Зеленський веде відкриту агітацію за опозиційну партію "Тиса".

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував інтервʼю президента України Володимира Зеленського угорському медіа, в якому він, зокрема, звинуватив Будапешт у втручанні у внутрішні справи держави.

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