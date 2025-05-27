УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Фейк про заборону в Україні партії закарпатських угорців
392 7

МЗС заперечило фейк про нібито заборону в Україні партії "Товариство угорської культури Закарпаття"

Заборона в Україні партії закарпатських угорців: МЗС спростувало фейк

У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію ЗМІ про нібито заборону в Україні партії "Товариство угорської культури Закарпаття", яка "представляє угорську громаду на Закарпатті".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на запит "ЄвроПравди" щодо заяви угорського глави МЗС Петера Сійярто.

Тихий запевнив, що повідомлення у ЗМІ є неправдивими.

"Наша офіційна відповідь проста: жодних подібних дій щодо згаданого товариства не вчинялося. Повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне, неправдиві. Наші двосторонні відносини і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати; не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", - наголосив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія під час головування в Раді ЄС використовуватиме всі інструменти, щоб вплинути на Угорщину через її позицію щодо України, - МЗС

Що передувало?

Перед цим низка проурядових угорських медіа, зокрема Magyar Nemzet, з посиланням на неіснуючі джерела повідомили про нібито наміри України заборонити партію "Товариство угорської культури Закарпаття" на тлі напруженості у відносинах між Україною та Угорщиною.

Партію нібито звинувачують у зв’язках з особами причетними до шпигунства.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у своєму Facebook, що чекає "негайних пояснень від уряду України щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, що представляє інтереси угорської громади Закарпаття та бореться за їхні права".

Читайте також: Сійярто: Наклепницька кампанія в Україні проти Угорщини набрала "нових обертів"

Заборона в Україні партії закарпатських угорців: МЗС спростувало фейк

Автор: 

Угорщина (2332) МЗС (4158) нацменшини (194) фейк (748) Сійярто Петер (361) Тихий Георгій (13)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так, або "товариство" або "партія".
показати весь коментар
27.05.2025 17:09 Відповісти
Все по ************ сценарію. Тільки ***** звинувачує шо узкіх уШШімляють, а ****** шо ******* уШШімляють.
показати весь коментар
27.05.2025 17:30 Відповісти
Я виріс в Закрпатті, і ніколи ніяких проблем у угорців не було, поки не появився Вітька Орбан.
показати весь коментар
27.05.2025 18:20 Відповісти
Угорцям потрібно ввести візовий режим як недружній державі
показати весь коментар
27.05.2025 20:26 Відповісти
Угорська культура Закарпаття, зі змісту назви випливає, що Закарпаття належить угорцям
показати весь коментар
27.05.2025 20:29 Відповісти
Тобто на Закарпатті не українська культура, а угорська ?
показати весь коментар
27.05.2025 20:33 Відповісти
Цыгане читают СМИ и делают ПОГОДУ В ПОЛИТИКЕ
показати весь коментар
27.05.2025 20:34 Відповісти
 
 