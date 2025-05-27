МЗС заперечило фейк про нібито заборону в Україні партії "Товариство угорської культури Закарпаття"

У Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію ЗМІ про нібито заборону в Україні партії "Товариство угорської культури Закарпаття", яка "представляє угорську громаду на Закарпатті".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на запит "ЄвроПравди" щодо заяви угорського глави МЗС Петера Сійярто.

Тихий запевнив, що повідомлення у ЗМІ є неправдивими.

"Наша офіційна відповідь проста: жодних подібних дій щодо згаданого товариства не вчинялося. Повідомлення у ЗМІ, що стверджують протилежне, неправдиві. Наші двосторонні відносини і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати; не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ", - наголосив речник.

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Що передувало?

Перед цим низка проурядових угорських медіа, зокрема Magyar Nemzet, з посиланням на неіснуючі джерела повідомили про нібито наміри України заборонити партію "Товариство угорської культури Закарпаття" на тлі напруженості у відносинах між Україною та Угорщиною.

Партію нібито звинувачують у зв’язках з особами причетними до шпигунства.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у своєму Facebook, що чекає "негайних пояснень від уряду України щодо повідомлень у ЗМІ про заборону партії, що представляє інтереси угорської громади Закарпаття та бореться за їхні права".

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