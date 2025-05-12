УКР
Новини
2 783 13

Сійярто: Наклепницька кампанія в Україні проти Угорщини набрала "нових обертів"

глава МЗС Угорщини Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито розпочала проти Будапешта "наклепницьку кампанію й пропаганду", тому переговори про нацменшини зараз неможливі. 

Про це він заявив на пресконференції з руандійським колегою у Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.hu.

Угорський міністр стверджує, що у випадку зі звинуваченнями Києва у шпигунстві "ми стикаємося з величезною, фінансованою державою і контрольованою антиугорською наклепницькою кампанією і наклепницькою пропагандою в Україні".

Сійярто пояснив, що відколи почалася війна і відколи угорський уряд дав зрозуміти, що не буде надсилати зброю і гроші або припиняти енергетичну співпрацю з Росією, "в Україні ведеться пропагандистська війна проти Угорщини, і постійно з'являються нові її розділи, як, наприклад, минулої п'ятниці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина висилає двох українських дипломатів за "шпигунство під прикриттям", - Сійярто

Щодо переговорів про права угорців на Закарпатті, очільник МЗС Угорщини вважає, що час для цього менш вдалий через нібито посилення наклепницької кампанії проти угорців.

Сійярто назвав подвійними стандартами з боку лівої преси те, що коли уряд Угорщини послідовно виступає проти утисків прав угорської меншини в Україні з 2015 року, то їх підозрюють у проросійських настроях, але коли вони скасовують консультації з цього питання "в розпал пропагандистської війни", вони відразу починають турбуватися про населення Закарпаття.

"Звичайно, ми хотіли б продовжити переговори з українцями про угорців на Закарпатті, так само як ці переговори тривають вже десять років, і десять років українці обіцяють нам дрова, десять років вони нас рубають, і десять років вони безперервно відбирають права угорського народу. Тому можете повірити, що зміна антиугорської політики останніх десяти років в Україні не залежала і не залежить від цих одних переговорів", - додав він.

Читайте також: Ситуація зі шпигунами на Закарпатті ставить під сумнів щирість намірів України врегулювати невирішені питання, - МЗС Угорщини про відтермінування переговорів

Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також в Угорщині затримали й видворили ексдипломата з України.

Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина проти військових місій ЄС в Україні. Це для нас червона лінія, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (2411) Сійярто Петер (378)
Топ коментарі
+15
Я житель Ужгорода. З угорським прізвищем і моя родина живе в Закарпатті 500 років тому може сказати - іди на ...

Угорці завжди були високомірні і нестерпні на відміну від тих же словак наприклад.
показати весь коментар
12.05.2025 15:47 Відповісти
+12
Я вже писав, що першою країною яка вилетить з тріском з ЄС та НАТО буде Угорщина.
показати весь коментар
12.05.2025 15:46 Відповісти
+8
Охєрєвший нацик. В Берегові немає прав у угорців? У нас війна, та всяке падло викручує руки.
показати весь коментар
12.05.2025 15:47 Відповісти
Я вже писав, що першою країною яка вилетить з тріском з ЄС та НАТО буде Угорщина.
показати весь коментар
12.05.2025 15:46 Відповісти
Дивно то шо посаду голови закордонних справ в цьій, штучно зробленій так званій державі Угорщина, займає психично хвора людина. Всі ці уйобіки хворі на комплекс меншевартості малих народів.
показати весь коментар
12.05.2025 15:47 Відповісти
Я житель Ужгорода. З угорським прізвищем і моя родина живе в Закарпатті 500 років тому може сказати - іди на ...

Угорці завжди були високомірні і нестерпні на відміну від тих же словак наприклад.
показати весь коментар
12.05.2025 15:47 Відповісти
В радянські часи в Закарпатті було мало роботи; люди їздили в інші області. Угорці теж. Працювали на заводах, жили в гуртожитках. У них неприємний для нас акцент, як у зневажливому "чого-о-о". Ми трималися від них на відстані, але непорозумінь не було;люди як люди. Треба подумати, як покращити стосунки, але влада для цього непридатна.
показати весь коментар
12.05.2025 17:34 Відповісти
Охєрєвший нацик. В Берегові немає прав у угорців? У нас війна, та всяке падло викручує руки.
показати весь коментар
12.05.2025 15:47 Відповісти
А це суто болотні непропиті гени - копія сородічєй, які марширують і зігують під свастикою, а в нацизмі звинувачують українців.
показати весь коментар
13.05.2025 00:23 Відповісти
Що воно хотіло? Сам же сказав, що відколи Угорщина відмовилась від співпраці з нами та злилась в екстазі з нападником на Київ, Україна ,,охолола,, с пестощами щодо ******* які проживають на українській території. До того вони мали, та взагалі й мають, привілеї яких немає в жодної іншої національної меншини в Україні. Може потрібно бути взаємно ввічливим а не тягнути тільки в одну сторону?
показати весь коментар
12.05.2025 15:51 Відповісти
Якщо в Україні "порушуються права" мадяр то очевидно краще прийняти Україну в ЕС щоб їх права були такими ж як там?
Це ж проста логіка? Чи нє?..
показати весь коментар
12.05.2025 15:54 Відповісти
...задовбали путінські холуї
показати весь коментар
12.05.2025 15:54 Відповісти
Здохни,підар.
показати весь коментар
12.05.2025 16:01 Відповісти
А може в тому і є сєрмяжна правда, га, Сіярто? 🤔 Може кампанію ту давно провести треба було? Хоча про "наклепницьку" ти с*издів! 😊 Хіба нє?
показати весь коментар
12.05.2025 16:01 Відповісти
"... угорський уряд дав зрозуміти, що не буде надсилати зброю і гроші або припиняти енергетичну співпрацю з Росією"
===================================================================
І от після цього як шайка уряду "дав зрозуміти", якесь Сціярто вимагає нормального відношення до Мадярщини! Якби ці дикуни не були в ЄС та НАТО, то вже давно пора б було висадити на Будапешт наш спеназ і швидко покінчити з цими салашістами-хортистами.
показати весь коментар
12.05.2025 16:52 Відповісти
Так забери їх до себе ?
Який базар !
показати весь коментар
12.05.2025 17:23 Відповісти
 
 