Сійярто: Наклепницька кампанія в Україні проти Угорщини набрала "нових обертів"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито розпочала проти Будапешта "наклепницьку кампанію й пропаганду", тому переговори про нацменшини зараз неможливі.

Про це він заявив на пресконференції з руандійським колегою у Будапешті, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Index.hu.

Угорський міністр стверджує, що у випадку зі звинуваченнями Києва у шпигунстві "ми стикаємося з величезною, фінансованою державою і контрольованою антиугорською наклепницькою кампанією і наклепницькою пропагандою в Україні".

Сійярто пояснив, що відколи почалася війна і відколи угорський уряд дав зрозуміти, що не буде надсилати зброю і гроші або припиняти енергетичну співпрацю з Росією, "в Україні ведеться пропагандистська війна проти Угорщини, і постійно з'являються нові її розділи, як, наприклад, минулої п'ятниці".

Щодо переговорів про права угорців на Закарпатті, очільник МЗС Угорщини вважає, що час для цього менш вдалий через нібито посилення наклепницької кампанії проти угорців.

Сійярто назвав подвійними стандартами з боку лівої преси те, що коли уряд Угорщини послідовно виступає проти утисків прав угорської меншини в Україні з 2015 року, то їх підозрюють у проросійських настроях, але коли вони скасовують консультації з цього питання "в розпал пропагандистської війни", вони відразу починають турбуватися про населення Закарпаття.

"Звичайно, ми хотіли б продовжити переговори з українцями про угорців на Закарпатті, так само як ці переговори тривають вже десять років, і десять років українці обіцяють нам дрова, десять років вони нас рубають, і десять років вони безперервно відбирають права угорського народу. Тому можете повірити, що зміна антиугорської політики останніх десяти років в Україні не залежала і не залежить від цих одних переговорів", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Після заяви СБУ про викриття угорської шпигунської мережі на Закарпатті Будапешт заявив, що видворяє двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.

Україна у відповідь оголосила про видворення двох угорських дипломатів.

Також в Угорщині затримали й видворили ексдипломата з України.

Будапешт скасував заплановані на 12 травня консультації щодо нацменшин після заяви СБУ про викриту шпигунську мережу угорської розвідки.

