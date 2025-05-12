Сийярто: Клеветническая кампания в Украине против Венгрии набрала "новые обороты"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы начала против Будапешта "клеветническую кампанию и пропаганду", поэтому переговоры о нацменьшинствах сейчас невозможны.

Об этом он заявил на пресс-конференции с руандийским коллегой в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.hu.

Венгерский министр утверждает, что в случае с обвинениями Киева в шпионаже "мы сталкиваемся с огромной, финансируемой государством и контролируемой антивенгерской клеветнической кампанией и клеветнической пропагандой в Украине".

Сийярто пояснил, что с тех пор как началась война и с тех пор венгерское правительство дало понять, что не будет посылать оружие и деньги или прекращать энергетическое сотрудничество с Россией, "в Украине ведется пропагандистская война против Венгрии, и постоянно появляются новые ее разделы, как, например, в прошлую пятницу".

Относительно переговоров о правах венгров на Закарпатье, глава МИД Венгрии считает, что время для этого менее удачное из-за якобы усиления клеветнической кампании против венгров.

Сийярто назвал двойными стандартами со стороны левой прессы то, что когда правительство Венгрии последовательно выступает против ущемления прав венгерского меньшинства в Украине с 2015 года, то их подозревают в пророссийских настроениях, но когда они отменяют консультации по этому вопросу "в разгар пропагандистской войны", они сразу начинают беспокоиться о населении Закарпатья.

"Конечно, мы хотели бы продолжить переговоры с украинцами о венграх на Закарпатье, так же как эти переговоры продолжаются уже десять лет, и десять лет украинцы обещают нам дрова, десять лет они нас рубят, и десять лет они непрерывно отбирают права венгерского народа. Поэтому можете поверить, что изменение антивенгерской политики последних десяти лет в Украине не зависело и не зависит от этих одних переговоров", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

После заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также в Венгрии задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.

Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблаченной шпионской сети венгерской разведки.

