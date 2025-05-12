РУС
Сийярто: Клеветническая кампания в Украине против Венгрии набрала "новые обороты"

глава МИД Венгрии Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы начала против Будапешта "клеветническую кампанию и пропаганду", поэтому переговоры о нацменьшинствах сейчас невозможны.

Об этом он заявил на пресс-конференции с руандийским коллегой в Будапеште, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Index.hu.

Венгерский министр утверждает, что в случае с обвинениями Киева в шпионаже "мы сталкиваемся с огромной, финансируемой государством и контролируемой антивенгерской клеветнической кампанией и клеветнической пропагандой в Украине".

Сийярто пояснил, что с тех пор как началась война и с тех пор венгерское правительство дало понять, что не будет посылать оружие и деньги или прекращать энергетическое сотрудничество с Россией, "в Украине ведется пропагандистская война против Венгрии, и постоянно появляются новые ее разделы, как, например, в прошлую пятницу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия высылает двух украинских дипломатов за "шпионаж под прикрытием", - Сийярто

Относительно переговоров о правах венгров на Закарпатье, глава МИД Венгрии считает, что время для этого менее удачное из-за якобы усиления клеветнической кампании против венгров.

Сийярто назвал двойными стандартами со стороны левой прессы то, что когда правительство Венгрии последовательно выступает против ущемления прав венгерского меньшинства в Украине с 2015 года, то их подозревают в пророссийских настроениях, но когда они отменяют консультации по этому вопросу "в разгар пропагандистской войны", они сразу начинают беспокоиться о населении Закарпатья.

"Конечно, мы хотели бы продолжить переговоры с украинцами о венграх на Закарпатье, так же как эти переговоры продолжаются уже десять лет, и десять лет украинцы обещают нам дрова, десять лет они нас рубят, и десять лет они непрерывно отбирают права венгерского народа. Поэтому можете поверить, что изменение антивенгерской политики последних десяти лет в Украине не зависело и не зависит от этих одних переговоров", - добавил он.

Читайте также: Ситуация со шпионами на Закарпатье ставит под сомнение искренность намерений Украины урегулировать нерешенные вопросы, - МИД Венгрии об отсрочке переговоров

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

После заявления СБУ о разоблачении венгерской шпионской сети на Закарпатье Будапешт заявил, что выдворяет двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Украина в ответ объявила о выдворении двух венгерских дипломатов.

Также в Венгрии задержали и выдворили экс-дипломата из Украины.

Будапешт отменил запланированные на 12 мая консультации по нацменьшинствам после заявления СБУ о разоблаченной шпионской сети венгерской разведки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия против военных миссий ЕС в Украине. Это для нас красная линия, - Сийярто

Венгрия (2067) Сийярто Петер (342)
Топ комментарии
+15
Я житель Ужгорода. З угорським прізвищем і моя родина живе в Закарпатті 500 років тому може сказати - іди на ...

Угорці завжди були високомірні і нестерпні на відміну від тих же словак наприклад.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:47 Ответить
+12
Я вже писав, що першою країною яка вилетить з тріском з ЄС та НАТО буде Угорщина.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:46 Ответить
+8
Охєрєвший нацик. В Берегові немає прав у угорців? У нас війна, та всяке падло викручує руки.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:47 Ответить
Дивно то шо посаду голови закордонних справ в цьій, штучно зробленій так званій державі Угорщина, займає психично хвора людина. Всі ці уйобіки хворі на комплекс меншевартості малих народів.
показать весь комментарий
12.05.2025 15:47 Ответить
В радянські часи в Закарпатті було мало роботи; люди їздили в інші області. Угорці теж. Працювали на заводах, жили в гуртожитках. У них неприємний для нас акцент, як у зневажливому "чого-о-о". Ми трималися від них на відстані, але непорозумінь не було;люди як люди. Треба подумати, як покращити стосунки, але влада для цього непридатна.
показать весь комментарий
12.05.2025 17:34 Ответить
А це суто болотні непропиті гени - копія сородічєй, які марширують і зігують під свастикою, а в нацизмі звинувачують українців.
показать весь комментарий
13.05.2025 00:23 Ответить
Що воно хотіло? Сам же сказав, що відколи Угорщина відмовилась від співпраці з нами та злилась в екстазі з нападником на Київ, Україна ,,охолола,, с пестощами щодо ******* які проживають на українській території. До того вони мали, та взагалі й мають, привілеї яких немає в жодної іншої національної меншини в Україні. Може потрібно бути взаємно ввічливим а не тягнути тільки в одну сторону?
показать весь комментарий
12.05.2025 15:51 Ответить
Якщо в Україні "порушуються права" мадяр то очевидно краще прийняти Україну в ЕС щоб їх права були такими ж як там?
Це ж проста логіка? Чи нє?..
показать весь комментарий
12.05.2025 15:54 Ответить
...задовбали путінські холуї
показать весь комментарий
12.05.2025 15:54 Ответить
Здохни,підар.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:01 Ответить
А може в тому і є сєрмяжна правда, га, Сіярто? 🤔 Може кампанію ту давно провести треба було? Хоча про "наклепницьку" ти с*издів! 😊 Хіба нє?
показать весь комментарий
12.05.2025 16:01 Ответить
"... угорський уряд дав зрозуміти, що не буде надсилати зброю і гроші або припиняти енергетичну співпрацю з Росією"
===================================================================
І от після цього як шайка уряду "дав зрозуміти", якесь Сціярто вимагає нормального відношення до Мадярщини! Якби ці дикуни не були в ЄС та НАТО, то вже давно пора б було висадити на Будапешт наш спеназ і швидко покінчити з цими салашістами-хортистами.
показать весь комментарий
12.05.2025 16:52 Ответить
Так забери їх до себе ?
Який базар !
показать весь комментарий
12.05.2025 17:23 Ответить
 
 