МИД опроверг фейк о якобы запрете в Украине партии "Общество венгерской культуры Закарпатья"

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию СМИ о якобы запрете в Украине партии "Общество венгерской культуры Закарпатья", которая "представляет венгерскую громаду на Закарпатье".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в ответ на запрос "ЕП" относительно заявления венгерского главы МИД Петера Сийярто.

Тихий заверил, что сообщения в СМИ являются ложными.

"Наш официальный ответ прост: никаких подобных действий в отношении упомянутого общества не совершалось. Сообщения в СМИ, утверждающие обратное, неправдивы. Наши двусторонние отношения и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать; не нужно добавлять к этому перечню еще и всякие безосновательные сообщения СМИ", - подчеркнул спикер.

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Что предшествовало?

Перед этим ряд проправительственных венгерских медиа, в частности - Magyar Nemzet, со ссылкой на несуществующие источники, сообщили о якобы намерениях Украины запретить партию "Общество венгерской культуры Закарпатья" на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Венгрией.

Партию якобы обвиняют в связях с лицами причастными к шпионажу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в своем Facebook, что ждет "немедленных объяснений от правительства Украины относительно сообщений в СМИ о запрете партии, представляющей интересы венгерской общины Закарпатья и борющейся за их права".

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