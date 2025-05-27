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Новости Фейк о запрете в Украине партии Общество украинских венгров
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МИД опроверг фейк о якобы запрете в Украине партии "Общество венгерской культуры Закарпатья"

Запрет в Украине партии закарпатских венгров: МИД опровергло фейк

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию СМИ о якобы запрете в Украине партии "Общество венгерской культуры Закарпатья", которая "представляет венгерскую громаду на Закарпатье".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий в ответ на запрос "ЕП" относительно заявления венгерского главы МИД Петера Сийярто.

Тихий заверил, что сообщения в СМИ являются ложными.

"Наш официальный ответ прост: никаких подобных действий в отношении упомянутого общества не совершалось. Сообщения в СМИ, утверждающие обратное, неправдивы. Наши двусторонние отношения и так имеют достаточно проблем, которые нужно решать; не нужно добавлять к этому перечню еще и всякие безосновательные сообщения СМИ", - подчеркнул спикер.

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Что предшествовало?

Перед этим ряд проправительственных венгерских медиа, в частности - Magyar Nemzet, со ссылкой на несуществующие источники, сообщили о якобы намерениях Украины запретить партию "Общество венгерской культуры Закарпатья" на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Венгрией.

Партию якобы обвиняют в связях с лицами причастными к шпионажу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в своем Facebook, что ждет "немедленных объяснений от правительства Украины относительно сообщений в СМИ о запрете партии, представляющей интересы венгерской общины Закарпатья и борющейся за их права".

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Запрет в Украине партии закарпатских венгров: МИД опровергло фейк

Автор: 

Венгрия (2000) МИД (6986) нацменьшинства (235) фейк (683) Сийярто Петер (329) Тихий Георгий (12)


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Так, або "товариство" або "партія".
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27.05.2025 17:09 Ответить
Все по ************ сценарію. Тільки ***** звинувачує шо узкіх уШШімляють, а ****** шо ******* уШШімляють.
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27.05.2025 17:30 Ответить
Я виріс в Закрпатті, і ніколи ніяких проблем у угорців не було, поки не появився Вітька Орбан.
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27.05.2025 18:20 Ответить
Угорцям потрібно ввести візовий режим як недружній державі
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27.05.2025 20:26 Ответить
Угорська культура Закарпаття, зі змісту назви випливає, що Закарпаття належить угорцям
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27.05.2025 20:29 Ответить
Тобто на Закарпатті не українська культура, а угорська ?
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27.05.2025 20:33 Ответить
Цыгане читают СМИ и делают ПОГОДУ В ПОЛИТИКЕ
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27.05.2025 20:34 Ответить
 
 