Коммуникационная линия власти Венгрии, которая демонизирует Украину и Зеленского, сошла с рельсов, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины - проигрышная и недальновидная. Киев готов к конструктивному диалогу с Будапештом по всем вопросам.

Об этом представитель МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал сообщение представителя правительства Венгрии Золтана Ковача о Зеленском.

"Украина предлагает полное и безусловное прекращение огня, а Россия его отвергает и всеми силами продолжает войну и убийства. Но почему-то мы не видим требований Венгрии к России согласиться на прекращение огня. Официальный Будапешт молчит по этому поводу. Или продолжает абсурдно обвинять Украину в нежелании мира", - отметил Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что "коммуникационная линия венгерской власти, которая демонизирует Украину и Президента Зеленского, сошла с рельсов".

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"Там, где надо быть принципиальной, венгерская власть молчит. А там, где надо искать точки соприкосновения - бросается безосновательными обвинениями. Неудивительно, что в таких условиях простое обращение украинской стороны к венгерским СМИ приводит к нервозным, эскалационным и просто несправедливым упрекам венгерской власти", - отметил он.

По его словам, добрососедские отношения между Украиной и Венгрией критически важны для обеих стран.

"Мы ответственно относимся ко всем вопросам венгерской стороны относительно прав и возможностей венгерского национального меньшинства в Украине и неоднократно демонстрировали конструктивный и добрососедский подход в этом и других вопросах.

Однако добрососедство должно быть обоюдным. Ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины - проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск мнимых врагов когда-то пройдет, а добрососедство двух народов останется", - резюмировал спикер украинского МИД.

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Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих политических интересах перед парламентскими выборами.

В правительстве Венгрии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский ведет открытую агитацию за оппозиционную партию "Тиса".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал интервью президента Украины Владимира Зеленского венгерскому медиа, в котором он, в частности, обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела государства.

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