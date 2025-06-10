РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6116 посетителей онлайн
Новости Антиукраинская позиция Орбана Венгрия против поддержки Украины
1 532 7

Коммуникационная линия власти Венгрии, которая демонизирует Украину и Зеленского, сошла с рельсов, - МИД

МИД Украины ответил на критику правительства Венгрии

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины - проигрышная и недальновидная. Киев готов к конструктивному диалогу с Будапештом по всем вопросам.

Об этом представитель МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он прокомментировал сообщение представителя правительства Венгрии Золтана Ковача о Зеленском.

"Украина предлагает полное и безусловное прекращение огня, а Россия его отвергает и всеми силами продолжает войну и убийства. Но почему-то мы не видим требований Венгрии к России согласиться на прекращение огня. Официальный Будапешт молчит по этому поводу. Или продолжает абсурдно обвинять Украину в нежелании мира", - отметил Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что "коммуникационная линия венгерской власти, которая демонизирует Украину и Президента Зеленского, сошла с рельсов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан: Зеленский "набросился" на Венгрию, потому что мы "не хотим погибать за Украину"

"Там, где надо быть принципиальной, венгерская власть молчит. А там, где надо искать точки соприкосновения - бросается безосновательными обвинениями. Неудивительно, что в таких условиях простое обращение украинской стороны к венгерским СМИ приводит к нервозным, эскалационным и просто несправедливым упрекам венгерской власти", - отметил он.

По его словам, добрососедские отношения между Украиной и Венгрией критически важны для обеих стран.

"Мы ответственно относимся ко всем вопросам венгерской стороны относительно прав и возможностей венгерского национального меньшинства в Украине и неоднократно демонстрировали конструктивный и добрососедский подход в этом и других вопросах.

Однако добрососедство должно быть обоюдным. Ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины - проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск мнимых врагов когда-то пройдет, а добрососедство двух народов останется", - резюмировал спикер украинского МИД.

Также читайте: Совесть будет мучить меня, если не сделаю все возможное для невступления Украины в ЕС, - Орбан

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих политических интересах перед парламентскими выборами.

В правительстве Венгрии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский ведет открытую агитацию за оппозиционную партию "Тиса".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал интервью президента Украины Владимира Зеленского венгерскому медиа, в котором он, в частности, обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела государства.

Также читайте: МИД опроверг фейк о якобы запрете в Украине партии "Общество венгерской культуры Закарпатья"

Автор: 

Венгрия (2003) МИД (7003) Тихий Георгий (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.06.2025 22:33 Ответить
Теж за 17 років влади ********...
показать весь комментарий
10.06.2025 22:53 Ответить
Безмежна абсурдна їпанутість трампа надихнула і дрібних під×уйловиків на кшталт орбана.
показать весь комментарий
10.06.2025 22:37 Ответить
Вже безліч разів тут висловлював думку щодо порушників українського законодавства у питаннях множинного громадянства. Ми знаємо що законодавство вибіркове. Час його використати в своїх цілях. Поки ми не ще не встигли це множинне громадянство легімітизувати офіційно. Візьмемо всіх закарпатських ******* з угорськими паспортами, тільки з угорськими інші по барабану, та поки є можливість законно відберемо українське громадянство. І пообіцяємо не надати їм усім статусу резидентів. Тобто, з можливістю виперти з України на законній основі. Якщо нас цей покидьок з Будапешту шантажує, то чому ми маємо одягати біле пальто. Тим більше все в межах українського законодавства.
показать весь комментарий
10.06.2025 22:42 Ответить
Та там з самого початку не дуже вони у ті реки своїми кривими колесами попадали...
показать весь комментарий
10.06.2025 23:11 Ответить
Якщо хочеш перемогти, то потрібно знищувати ворогів, де б вони не були. Хто тим нехтує - лузєр і довбойоп.
показать весь комментарий
11.06.2025 00:43 Ответить
Зеленський, годі вже різній орбасратій наволочі челом бити та брудні чоботи вилізувати. Арештуй десяток-другий мадярських холуїв орбафіцопутєна, інші самі розбігуться.
показать весь комментарий
11.06.2025 00:51 Ответить
 
 