Зеленский: Венгрия десятками способов вмешивалась в дела Украины. Часть шпионской деятельности задокументирована

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия неоднократно пыталась вмешаться во внутренние дела Украины, в частности путем незаконной паспортизации и деятельности военной разведки.

Об этом он сказал в интервью для венгерского издания Válasz Online, информирует Цензор.НЕТ.

"Будапешт десятками разных способов пытался вмешаться в украинские внутренние дела. Вы об этом не слышали. Незаконную выдачу паспортов на Закарпатье мы остановили еще до войны. Большинство случаев мы решали тихо, между собой", - отметил президент.

По его словам, агентурная сеть венгерской военной разведки (KNBSZ) была разоблачена в мае 2024 года. Она действовала с 2021 года, а с 2024-го начала задавать вопросы военного характера. Последняя зафиксированная передача информации состоялась 25 марта. Венгерская сторона интересовалась размещением украинских систем ПВО, военных подразделений и отношением жителей Закарпатья к возможному появлению миротворческих сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны два агента, которые шпионили за боевой авиацией ВСУ на Киевщине и Николаевщине, - СБУ. ФОТО

"У нас есть другие фотографии и видеозаписи различных встреч, организованных венгерской Военной службой национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также опубликуем, если потребуется. Я не хочу никому угрожать, но на самом деле все есть в нашем распоряжении. В том числе и то, как KNBSZ платил своему агенту. Мы все задокументировали", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не обвиняет премьер-министра Виктора Орбана, а ответственность возлагает именно на венгерскую спецслужбу. Он также обратился к НАТО с запросом, просила ли организация Венгрию собирать подобную информацию - в ответ услышал отрицание.

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны два агента ФСБ РФ, которые наводили российские удары по Днепру, - СБУ. ФОТО