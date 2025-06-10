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Новости Разоблачение шпионской сети разведки Венгрии Ситуация на границе с Венгрией
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Зеленский: Венгрия десятками способов вмешивалась в дела Украины. Часть шпионской деятельности задокументирована

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия неоднократно пыталась вмешаться во внутренние дела Украины, в частности путем незаконной паспортизации и деятельности военной разведки.

Об этом он сказал в интервью для венгерского издания Válasz Online, информирует Цензор.НЕТ.

"Будапешт десятками разных способов пытался вмешаться в украинские внутренние дела. Вы об этом не слышали. Незаконную выдачу паспортов на Закарпатье мы остановили еще до войны. Большинство случаев мы решали тихо, между собой", - отметил президент.

По его словам, агентурная сеть венгерской военной разведки (KNBSZ) была разоблачена в мае 2024 года. Она действовала с 2021 года, а с 2024-го начала задавать вопросы военного характера. Последняя зафиксированная передача информации состоялась 25 марта. Венгерская сторона интересовалась размещением украинских систем ПВО, военных подразделений и отношением жителей Закарпатья к возможному появлению миротворческих сил.

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"У нас есть другие фотографии и видеозаписи различных встреч, организованных венгерской Военной службой национальной безопасности (KNBSZ) на территории Венгрии, которые мы также опубликуем, если потребуется. Я не хочу никому угрожать, но на самом деле все есть в нашем распоряжении. В том числе и то, как KNBSZ платил своему агенту. Мы все задокументировали", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не обвиняет премьер-министра Виктора Орбана, а ответственность возлагает именно на венгерскую спецслужбу. Он также обратился к НАТО с запросом, просила ли организация Венгрию собирать подобную информацию - в ответ услышал отрицание.

Что предшествовало?

Напомним, СБУ 9 мая впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила в Украине.

Женщину, подозреваемую в шпионаже в пользу Венгрии, также отправили под стражу без права на залог.

Как выяснила СБУ, речь идет о бывшей военнослужащей Сил обороны Украины, которая уволилась из подразделения в 2025 году. Она информировала венгерские спецслужбы о самолетах и вертолетах в Закарпатской области, а также об оборонных системах воинской части, где она проходила службу.

В субботу, 10 мая, венгерские спецназовцы задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже".

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Автор: 

Венгрия (2003) Зеленский Владимир (20889) шпионаж (1411)


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Все задокументвано, і? Що далі? Чи сонцесяйний як завжди щічки надув, кулачком помахав і все?)
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10.06.2025 12:38 Ответить
****-дипломат!
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10.06.2025 12:52 Ответить
Це безумовно ганебні відносини, однак що пропоную зробити:
1. Терміново скликати РНБОУ.
2.Прийняти рішення про введення санкцій до Угорської спецслужби та бізнесу Угорщини в Україні. таких як MOL, OTP Bank, який до речі має офіс та відкрито працює з московією!
3.Ну і понизити дипломатичний рівень відносин!
Все інше це просто ганяти повітря.
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10.06.2025 12:54 Ответить
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10.06.2025 12:54 Ответить
 
 