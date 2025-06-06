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Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
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Задержаны два агента ФСБ РФ, наводившие российские удары по Днепру, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала на Днепропетровщине еще двух агентов фсб, которые корректировали воздушные атаки РФ по региону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По материалам дела, фигуранты были завербованы через Телеграм, когда искали "быстрых заработков". Они действовали порознь, но имели одного общего куратора. Его личность уже установлена сотрудниками СБУ.

предатели шпионили на РФ
предатели шпионили на РФ

Что известно о предателях?

Как отмечается, одним из задержанных является 47-летний бывший работник местного оборонного предприятия, который по заказу фсб искал боевые позиции зенитно-ракетных и радиолокационных комплексов ВСУ.

Также предатель передавал оккупантам координаты пунктов базирования ремонтных баз и других логистических центров Сил обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интересовал "график" вылетов и посадок самолетов ВСУ в Хмельницкой области: задержан вражеский агент, который готовил удар РФ по аэродромам, - СБУ. ФОТО

Еще один злоумышленник - 54-летний охранник автостоянки в Днепре. По поручению российского спецслужбиста он объезжал окрестности города, где пытался обнаружить позиции противовоздушной обороны ВСУ.

Кроме разведвылазок фигурант выспрашивал нужную информацию у знакомых во время разговоров на бытовые темы.

При обысках у задержанных изъяты телефоны с доказательствами работы на РФ.

Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также читайте: Задержан российский "крот" в штурмовой бригаде Нацгвардии, который корректировал удары по собственному подразделению, - СБУ. ФОТО

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

Днепр (4440) СБУ (20038) шпионаж (1409) Днепропетровская область (4074) Днепровский район (96)


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Топ комментарии
+24
Потвори, які живуть в Україні, їдять український хліб, ховаються під спідницями українок і гадять цій Україні. Такі потвори заслуговують на одне - знищення!!!
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06.06.2025 11:17 Ответить
+14
Скільки ж тих дебільних виродків ловлять,і все одно,нові знову на ті самі граблі!!!!
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06.06.2025 11:17 Ответить
+12
Залишайте їх на пару годин з родичами загиблих. Потім те шо залишилось пакуйте в пакет і згодовуйте свиням. Ось і все. По іншому не дійде.
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06.06.2025 11:20 Ответить
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Потвори, які живуть в Україні, їдять український хліб, ховаються під спідницями українок і гадять цій Україні. Такі потвори заслуговують на одне - знищення!!!
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06.06.2025 11:17 Ответить
Скільки ж тих дебільних виродків ловлять,і все одно,нові знову на ті самі граблі!!!!
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06.06.2025 11:17 Ответить
зрадники завжди були, є та будуть, на жаль...
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06.06.2025 11:21 Ответить
Такі люди є бо вони знають про свою практично безкарність. Вони йдуть на обмін після арешту та вироку. А мали б одержувати шибеницю. Бажано привселюдну. Це б зменшило потік бажаючих ,,підзаробити,, вдесятеро.
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06.06.2025 11:25 Ответить
так, зрадники не військовополоненні, нема чого їх міняти..
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06.06.2025 11:38 Ответить
Bad Robot, тобто кинути своїх у росії ?

подивись ось тут -Государственный проект «Хочу к своим» - это публичный список осужденных за государственную измену и коллаборационную деятельность лиц, желающих выехать в рф при условии возвращения украинцев из российской неволи.

https://hochuksvoim.com/ru
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06.06.2025 12:04 Ответить
На жаль ніжні європейці розверещаться на весь світ про права людини.І тут є проблемка,вони ж їх рахують за людей,а фактично це гірше звірів ця кацапська гниль
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06.06.2025 12:08 Ответить
Залишайте їх на пару годин з родичами загиблих. Потім те шо залишилось пакуйте в пакет і згодовуйте свиням. Ось і все. По іншому не дійде.
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06.06.2025 11:20 Ответить
ЗОЛОТІ СЛОВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.06.2025 12:51 Ответить
В цьому світі є шось св"яте?
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06.06.2025 11:21 Ответить
викиньте іх на парашу, я ще їх годувати повинен?
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06.06.2025 11:24 Ответить
З ними так і зроблять. Осудять а потім на обмін. Тому ці покидьки й не бояться. Бо покарання це максимум декілька місяців відсидки в реалі.
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06.06.2025 11:26 Ответить
Не худенькі, вгодовані свині. Працювати нє ? За дармову копійку і рідну матір продадуть, не кажучі про Батьківщину.
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06.06.2025 11:27 Ответить
Начіпіть таблички на них і відпустіть в Дніпрі. Жителі Дніпра мають знати своіх хероєв.
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06.06.2025 11:29 Ответить
агенти фсб... звучить якось серйозно, але це 2 вонючих істоти, які за гроші торгували безпекою своєї країни та життям своїх співгромадян... сподіваюсь на зоні їм сподобається..., або вони комусь сподобаються...
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06.06.2025 11:29 Ответить
Кажись таких окремо на зоні. Точно не скажу.
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06.06.2025 11:42 Ответить
без РОЗСТРІЛІВ ворогів і зрадників це не зупинити
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06.06.2025 11:30 Ответить
І таких курв ТЦК не чіпає бо вони скоріше бивші менти.
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06.06.2025 11:37 Ответить
бідні мєнти..
пенсія у них мала?
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06.06.2025 11:41 Ответить
Скільки ци потвор - зрадників!!! Їх ловлять,а вони є і є....
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06.06.2025 11:41 Ответить
ось тут дивись https://hochuksvoim.com/ru/about
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06.06.2025 12:06 Ответить
час забивати камінням таких.
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06.06.2025 11:41 Ответить
Краще віддати на лінчування рідним загиблих від ракетних ударів
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06.06.2025 12:10 Ответить
!!!!!!!!!!!
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06.06.2025 12:53 Ответить
Багато років вони мільонами заїзджали до нас, тепер їх нащадки вважають що "это русская земля". На майбутнє, жодна тварь не має приїхати в Україну, типу працювати, на навчання і т.д.. Пам'ятаю, половина моїх однокурсників були з росії.
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06.06.2025 12:18 Ответить
В усі часи шпигунів під час війни страчували, а не забезпечували талонами на посилене харчування.
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06.06.2025 12:37 Ответить
 
 