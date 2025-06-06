Задержаны два агента ФСБ РФ, наводившие российские удары по Днепру, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала на Днепропетровщине еще двух агентов фсб, которые корректировали воздушные атаки РФ по региону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По материалам дела, фигуранты были завербованы через Телеграм, когда искали "быстрых заработков". Они действовали порознь, но имели одного общего куратора. Его личность уже установлена сотрудниками СБУ.
Что известно о предателях?
Как отмечается, одним из задержанных является 47-летний бывший работник местного оборонного предприятия, который по заказу фсб искал боевые позиции зенитно-ракетных и радиолокационных комплексов ВСУ.
Также предатель передавал оккупантам координаты пунктов базирования ремонтных баз и других логистических центров Сил обороны.
Еще один злоумышленник - 54-летний охранник автостоянки в Днепре. По поручению российского спецслужбиста он объезжал окрестности города, где пытался обнаружить позиции противовоздушной обороны ВСУ.
Кроме разведвылазок фигурант выспрашивал нужную информацию у знакомых во время разговоров на бытовые темы.
При обысках у задержанных изъяты телефоны с доказательствами работы на РФ.
Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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пенсія у них мала?