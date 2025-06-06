УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11865 відвідувачів онлайн
Новини Фото Шпигунство на користь РФ
2 185 23

Затримано двох агентів ФСБ РФ, які наводили російські удари по Дніпру, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів фсб, які коригували повітряні атаки РФ по регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти були завербовані через Телеграм, коли шукали "швидких заробітків". Вони діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Його особу вже встановлено співробітниками СБУ.

зрадники шпигували на рф
зрадники шпигували на рф

Що про зрадників відомо?

Як зазначається, одним із затриманих є 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства, який на замовлення фсб шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів ЗСУ.

Також зрадник передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цікавив "графік" вильотів та посадок літаків ЗСУ на Хмельниччині: затримано ворожого агента, який готував удар РФ по аеродромах, - СБУ. ФОТО

Ще один зловмисник - 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. За дорученням російського спецслужбіста він об’їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім розвідвилазок фігурант випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

При обшуках у затриманих вилучено телефони із доказами роботи на РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також читайте: Затримано російського "крота" у штурмовій бригаді Нацгвардії, який коригував удари по власному підрозділу, - СБУ. ФОТО

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Дніпро (3298) СБУ (12969) шпигунство (1014) Дніпропетровська область (3854) Дніпровський район (97)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Потвори, які живуть в Україні, їдять український хліб, ховаються під спідницями українок і гадять цій Україні. Такі потвори заслуговують на одне - знищення!!!
показати весь коментар
06.06.2025 11:17 Відповісти
+12
Скільки ж тих дебільних виродків ловлять,і все одно,нові знову на ті самі граблі!!!!
показати весь коментар
06.06.2025 11:17 Відповісти
+10
Залишайте їх на пару годин з родичами загиблих. Потім те шо залишилось пакуйте в пакет і згодовуйте свиням. Ось і все. По іншому не дійде.
показати весь коментар
06.06.2025 11:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потвори, які живуть в Україні, їдять український хліб, ховаються під спідницями українок і гадять цій Україні. Такі потвори заслуговують на одне - знищення!!!
показати весь коментар
06.06.2025 11:17 Відповісти
Скільки ж тих дебільних виродків ловлять,і все одно,нові знову на ті самі граблі!!!!
показати весь коментар
06.06.2025 11:17 Відповісти
зрадники завжди були, є та будуть, на жаль...
показати весь коментар
06.06.2025 11:21 Відповісти
Такі люди є бо вони знають про свою практично безкарність. Вони йдуть на обмін після арешту та вироку. А мали б одержувати шибеницю. Бажано привселюдну. Це б зменшило потік бажаючих ,,підзаробити,, вдесятеро.
показати весь коментар
06.06.2025 11:25 Відповісти
так, зрадники не військовополоненні, нема чого їх міняти..
показати весь коментар
06.06.2025 11:38 Відповісти
Bad Robot, тобто кинути своїх у росії ?

подивись ось тут -Государственный проект «Хочу к своим» - это публичный список осужденных за государственную измену и коллаборационную деятельность лиц, желающих выехать в рф при условии возвращения украинцев из российской неволи.

https://hochuksvoim.com/ru
показати весь коментар
06.06.2025 12:04 Відповісти
На жаль ніжні європейці розверещаться на весь світ про права людини.І тут є проблемка,вони ж їх рахують за людей,а фактично це гірше звірів ця кацапська гниль
показати весь коментар
06.06.2025 12:08 Відповісти
Залишайте їх на пару годин з родичами загиблих. Потім те шо залишилось пакуйте в пакет і згодовуйте свиням. Ось і все. По іншому не дійде.
показати весь коментар
06.06.2025 11:20 Відповісти
В цьому світі є шось св"яте?
показати весь коментар
06.06.2025 11:21 Відповісти
викиньте іх на парашу, я ще їх годувати повинен?
показати весь коментар
06.06.2025 11:24 Відповісти
З ними так і зроблять. Осудять а потім на обмін. Тому ці покидьки й не бояться. Бо покарання це максимум декілька місяців відсидки в реалі.
показати весь коментар
06.06.2025 11:26 Відповісти
Не худенькі, вгодовані свині. Працювати нє ? За дармову копійку і рідну матір продадуть, не кажучі про Батьківщину.
показати весь коментар
06.06.2025 11:27 Відповісти
Начіпіть таблички на них і відпустіть в Дніпрі. Жителі Дніпра мають знати своіх хероєв.
показати весь коментар
06.06.2025 11:29 Відповісти
агенти фсб... звучить якось серйозно, але це 2 вонючих істоти, які за гроші торгували безпекою своєї країни та життям своїх співгромадян... сподіваюсь на зоні їм сподобається..., або вони комусь сподобаються...
показати весь коментар
06.06.2025 11:29 Відповісти
Кажись таких окремо на зоні. Точно не скажу.
показати весь коментар
06.06.2025 11:42 Відповісти
без РОЗСТРІЛІВ ворогів і зрадників це не зупинити
показати весь коментар
06.06.2025 11:30 Відповісти
І таких курв ТЦК не чіпає бо вони скоріше бивші менти.
показати весь коментар
06.06.2025 11:37 Відповісти
бідні мєнти..
пенсія у них мала?
показати весь коментар
06.06.2025 11:41 Відповісти
Скільки ци потвор - зрадників!!! Їх ловлять,а вони є і є....
показати весь коментар
06.06.2025 11:41 Відповісти
ось тут дивись https://hochuksvoim.com/ru/about
показати весь коментар
06.06.2025 12:06 Відповісти
час забивати камінням таких.
показати весь коментар
06.06.2025 11:41 Відповісти
Краще віддати на лінчування рідним загиблих від ракетних ударів
показати весь коментар
06.06.2025 12:10 Відповісти
Багато років вони мільонами заїзджали до нас, тепер їх нащадки вважають що "это русская земля". На майбутнє, жодна тварь не має приїхати в Україну, типу працювати, на навчання і т.д.. Пам'ятаю, половина моїх однокурсників були з росії.
показати весь коментар
06.06.2025 12:18 Відповісти
 
 