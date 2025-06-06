Затримано двох агентів ФСБ РФ, які наводили російські удари по Дніпру, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Дніпропетровщині ще двох агентів фсб, які коригували повітряні атаки РФ по регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти були завербовані через Телеграм, коли шукали "швидких заробітків". Вони діяли порізно, але мали одного спільного куратора. Його особу вже встановлено співробітниками СБУ.





Що про зрадників відомо?

Як зазначається, одним із затриманих є 47-річний колишній працівник місцевого оборонного підприємства, який на замовлення фсб шукав бойові позиції зенітно-ракетних та радіолокаційних комплексів ЗСУ.

Також зрадник передавав окупантам координати пунктів базування ремонтних баз та інших логістичних центрів Сил оборони.

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Ще один зловмисник - 54-річний охоронець автостоянки у Дніпрі. За дорученням російського спецслужбіста він об’їжджав околиці міста, де намагався виявити позиції протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім розвідвилазок фігурант випитував потрібну інформацію у знайомих під час розмов на побутові теми.

При обшуках у затриманих вилучено телефони із доказами роботи на РФ.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.