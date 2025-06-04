Цікавив "графік" вильотів та посадок літаків ЗСУ на Хмельниччині: затримано ворожого агента, який готував удар РФ по аеродромах, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Житомирщині ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний місцевий безробітний, якого в лютому цього року завербувала фсб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, підозрюваний - мешканець Житомирської області, який займався розвідувальною діяльністю на Хмельниччині.

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Яку інформацію зрадник збирав для ворога?

Як зазначається, за вказівкою російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони.

Ще одним його завданням було встановити "графіки" вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки.

"Для виконання ворожого завдання агент облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт", де з бінокля шпигував за польотами авіації українських військ", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники Служби безпеки викрили агента і задокументували його злочини.

Після проведення спецзаходів для убезпечення локацій Сил оборони, співробітники СБУ затримали зрадника за місцем його проживання.

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Як агента завербували?

Як встановило розслідування, фігурант був завербований російською спецслужбою через Телеграм. Співробітник фсб запропонував йому співпрацю в обмін на "швидкий заробіток", якого зрадник так і не отримав.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.