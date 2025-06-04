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Новини Фото Шпигунство на користь РФ
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Цікавив "графік" вильотів та посадок літаків ЗСУ на Хмельниччині: затримано ворожого агента, який готував удар РФ по аеродромах, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Житомирщині ще одного коригувальника російських ударів по Україні. Ним виявився 41-річний місцевий безробітний, якого в лютому цього року завербувала фсб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

За даними слідства, підозрюваний - мешканець Житомирської області, який займався розвідувальною діяльністю на Хмельниччині.

зрадник з житомирщини шпигував за аеродромами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано російського "крота" у штурмовій бригаді Нацгвардії, який коригував удари по власному підрозділу, - СБУ. ФОТО

Яку інформацію зрадник збирав для ворога?

Як зазначається, за вказівкою російської спецслужби агент мав виявити і передати окупантам координати оперативних аеродромів Сил оборони.

Ще одним його завданням було встановити "графіки" вильотів та посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по летовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки.

"Для виконання ворожого завдання агент облаштував на даху приватного будинку "спостережний пункт", де з бінокля шпигував за польотами авіації українських військ", - йдеться у повідомленні.

Контррозвідники Служби безпеки викрили агента і задокументували його злочини.

Після проведення спецзаходів для убезпечення локацій Сил оборони, співробітники СБУ затримали зрадника за місцем його проживання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влаштувався на оборонний завод, щоб викрасти нові розробки ЗСУ: СБУ затримала агента РФ на Одещині. ФОТОрепортаж

Як агента завербували?

Як встановило розслідування, фігурант був завербований російською спецслужбою через Телеграм. Співробітник фсб запропонував йому співпрацю в обмін на "швидкий заробіток", якого зрадник так і не отримав.

Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (12954) шпигунство (1013) Житомирська область (1284) Хмельницька область (980)


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Чергова марзота...
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04.06.2025 10:19 Відповісти
Слабоумний дегенерат і кінчена падаль!Прикро ,що такого лайна ,ще багато в Україні,може коли цю падаль почнуть масово відстрілювати ,при намаганні втечі і показувати це по ТВ,кількість цього лайна зменшиться.
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04.06.2025 10:22 Відповісти
Тепер його цікавить куток біля параші у камері.
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04.06.2025 10:25 Відповісти
А придушити зразу, як кацапи воділу славнозвісної фури ?
Тоді і зрада би не здавалась такою привабливою. Менше би тіпочків на фсб працювали.
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04.06.2025 10:33 Відповісти
довбойоби летять на тєлєграм, як мухи на гівно, але замість гівна поїсти потрапляють на липку стрічку.
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04.06.2025 10:36 Відповісти
А його часом не цікавить за який час бомба долітає до землі з бомболюка?
Покажіть йому предметно...
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04.06.2025 11:03 Відповісти
Завербували через телеграм, завербували через телеграм, завербували через телеграм і так майже після кожного затримання українськіх гнид. Бл...ь, та заблокуйте ви вже тєлєгу нах, Альтернативи серед меседжерів добіса.
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04.06.2025 11:10 Відповісти
Маємо наслідок беззубості влади коміків та відсутність патріотичного виховання народу , починаючи з 1991 року.
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04.06.2025 11:11 Відповісти
 
 