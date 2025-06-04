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Интересовал "график" вылетов и посадок самолетов ВСУ в Хмельницкой области: задержан вражеский агент, который готовил удар РФ по аэродромам, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала на Житомирщине еще одного корректировщика российских ударов по Украине. Им оказался 41-летний местный безработный, которого в феврале этого года завербовала фсб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, подозреваемый - житель Житомирской области, который занимался разведывательной деятельностью в Хмельницкой области.

Предатель из Житомирской области шпионил за аэродромами

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан российский "крот" в штурмовой бригаде Нацгвардии, который корректировал удары по собственному подразделению, - СБУ. ФОТО

Какую информацию предатель собирал для врага?

Как отмечается, по указанию российской спецслужбы агент должен был выявить и передать оккупантам координаты оперативных аэродромов Сил обороны.

Еще одной его задачей было установить "графики" вылетов и посадок самолетов ВСУ, чтобы ударить по аэродрому, когда там находится максимальное количество техники.

"Для выполнения вражеского задания агент обустроил на крыше частного дома "наблюдательный пункт", где из бинокля шпионил за полетами авиации украинских войск", - говорится в сообщении.

Контрразведчики Службы безопасности разоблачили агента и задокументировали его преступления.

После проведения спецмероприятий для обеспечения безопасности локаций Сил обороны, сотрудники СБУ задержали предателя по месту его жительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Устроился на оборонный завод, чтобы похитить новые разработки ВСУ: СБУ задержала агента РФ в Одесской области. ФОТОрепортаж

Как агент был завербован?

Как установило расследование, фигурант был завербован российской спецслужбой через Телеграм. Сотрудник фсб предложил ему сотрудничество в обмен на "быстрый заработок", которого предатель так и не получил.

Сейчас следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20023) шпионаж (1408) Житомирская область (1412) Хмельницкая область (960)


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Чергова марзота...
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04.06.2025 10:19 Ответить
Слабоумний дегенерат і кінчена падаль!Прикро ,що такого лайна ,ще багато в Україні,може коли цю падаль почнуть масово відстрілювати ,при намаганні втечі і показувати це по ТВ,кількість цього лайна зменшиться.
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04.06.2025 10:22 Ответить
Тепер його цікавить куток біля параші у камері.
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04.06.2025 10:25 Ответить
А придушити зразу, як кацапи воділу славнозвісної фури ?
Тоді і зрада би не здавалась такою привабливою. Менше би тіпочків на фсб працювали.
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04.06.2025 10:33 Ответить
довбойоби летять на тєлєграм, як мухи на гівно, але замість гівна поїсти потрапляють на липку стрічку.
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04.06.2025 10:36 Ответить
А його часом не цікавить за який час бомба долітає до землі з бомболюка?
Покажіть йому предметно...
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04.06.2025 11:03 Ответить
Завербували через телеграм, завербували через телеграм, завербували через телеграм і так майже після кожного затримання українськіх гнид. Бл...ь, та заблокуйте ви вже тєлєгу нах, Альтернативи серед меседжерів добіса.
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04.06.2025 11:10 Ответить
Маємо наслідок беззубості влади коміків та відсутність патріотичного виховання народу , починаючи з 1991 року.
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04.06.2025 11:11 Ответить
 
 