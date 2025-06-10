Зеленський: Угорщина десятками способів втручалась у справи України. Частину шпигунської діяльності задокументовано

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина неодноразово намагався втрутитися у внутрішні справи України, зокрема шляхом незаконної паспортизації та діяльності військової розвідки.

Про це він сказав в інтерв’ю для угорського видання Válasz Online, інформує Цензор.НЕТ.

"Будапешт десятками різних способів намагався втрутитися в українські внутрішні справи. Ви про це не чули. Незаконну видачу паспортів на Закарпатті ми зупинили ще до війни. Більшість випадків ми вирішували тихо, між собою", - зазначив президент.

За його словами, агентурну мережу угорської військової розвідки (KNBSZ) було викрито у травні 2024 року. Вона діяла з 2021 року, а з 2024-го почала ставити питання військового характеру. Остання зафіксована передача інформації відбулася 25 березня. Угорська сторона цікавилася розміщенням українських систем ППО, військових підрозділів і ставленням мешканців Закарпаття до можливої появи миротворчих сил.

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"У нас є інші фотографії та відеозаписи різних зустрічей, організованих угорською Військовою службою національної безпеки (KNBSZ) на території Угорщини, які ми також опублікуємо, якщо буде потрібно. Я не хочу нікому погрожувати, але насправді все є в нашому розпорядженні. В тому числі і те, як KNBSZ платив своєму агенту. Ми все задокументували", - заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що не звинувачує прем’єр-міністра Віктора Орбана, а відповідальність покладає саме на угорську спецслужбу. Він також звернувся до НАТО із запитом, чи просила організація Угорщину збирати подібну інформацію - у відповідь почув заперечення.

Що передувало?

Нагадаємо, СБУ 9 травня вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала в Україні.

Жінку, підозрювану в шпигунстві на користь Угорщини, також відправили під варту без права на заставу.

Як зʼясувала СБУ, йдеться про колишню військовослужбовицю Сил оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. Вона інформувала угорські спецслужби про літаки й гелікоптери в Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу.

У суботу, 10 травня, угорські спецпризначенці затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві".

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