Правительство Орбана обвинило Зеленского в агитации за оппозиционную партию "Тиса".

В правительстве Венгрии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский ведет открытую агитацию за оппозиционную партию "Тиса".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач прокомментировал тезис из интервью украинского президента, где он заявил, что премьер-министр Виктор Орбан использует тему войны в Украине для собственной политической выгоды.

"Зеленский открыто агитирует в Венгрии за партию "Тиса", обвиняя Орбана в "антиевропейскости" и использовании войны для политической выгоды. Как для лидера страны, не являющейся членом ЕС, это очень много", - заявил Ковач.

Он добавил, что Зеленский "читает лекции венграм перед их голосованием на всенародном референдуме "Вокс 2025" относительно членства Украины в ЕС". "Виктор делает историческую ошибку", - говорит он, заискивая перед элитами ЕС и требуя, чтобы другие финансировали его войну. Ему следовало бы сначала проверить, кто на самом деле является членом ЕС", - пишет Ковач.

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"Зеленский явно игнорирует тот базовый факт, что премьер-министр Орбан, как избранный лидер Венгрии, всегда будет отстаивать ключевые интересы национальной безопасности Венгрии, а не Украины. Позвольте мне быть откровенным: нет, членство Украины в ЕС не является одним из этих интересов, независимо от того, что может сказать Зеленский", - подчеркнул представитель правительства Венгрии.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих политических интересах перед парламентскими выборами.