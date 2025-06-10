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Новости Антиукраинская позиция Орбана Позиция Венгрии относительно Украины
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Правительство Орбана обвинило Зеленского в агитации за оппозиционную партию "Тиса".

орбан,зеленский

В правительстве Венгрии заявили, что президент Украины Владимир Зеленский ведет открытую агитацию за оппозиционную партию "Тиса".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач прокомментировал тезис из интервью украинского президента, где он заявил, что премьер-министр Виктор Орбан использует тему войны в Украине для собственной политической выгоды.

"Зеленский открыто агитирует в Венгрии за партию "Тиса", обвиняя Орбана в "антиевропейскости" и использовании войны для политической выгоды. Как для лидера страны, не являющейся членом ЕС, это очень много", - заявил Ковач.

Он добавил, что Зеленский "читает лекции венграм перед их голосованием на всенародном референдуме "Вокс 2025" относительно членства Украины в ЕС". "Виктор делает историческую ошибку", - говорит он, заискивая перед элитами ЕС и требуя, чтобы другие финансировали его войну. Ему следовало бы сначала проверить, кто на самом деле является членом ЕС", - пишет Ковач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Венгрия десятками способов вмешивалась в дела Украины. Часть шпионской деятельности задокументирована

"Зеленский явно игнорирует тот базовый факт, что премьер-министр Орбан, как избранный лидер Венгрии, всегда будет отстаивать ключевые интересы национальной безопасности Венгрии, а не Украины. Позвольте мне быть откровенным: нет, членство Украины в ЕС не является одним из этих интересов, независимо от того, что может сказать Зеленский", - подчеркнул представитель правительства Венгрии.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих политических интересах перед парламентскими выборами.

Автор: 

Венгрия (2003) Зеленский Владимир (20889) Виктор Орбан (480)


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Топ комментарии
+9
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10.06.2025 18:59 Ответить
+8
Для такої собаки, як Орбан, якісь дивні звинувачення.
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10.06.2025 18:58 Ответить
+3
а справді: орбан=*****
різниця в одній букві
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10.06.2025 19:06 Ответить
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та оголосіть вже зельонського персоною нон-грата та зачпокойтеся...
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10.06.2025 18:56 Ответить
Уйоббики, расскажите ещё, что Янелох читает лекции, как форсировать Тису (с востока на запад).
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10.06.2025 18:57 Ответить
Для такої собаки, як Орбан, якісь дивні звинувачення.
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10.06.2025 18:58 Ответить
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10.06.2025 18:59 Ответить
ує***бан - пнх
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10.06.2025 18:59 Ответить
а справді: орбан=*****
різниця в одній букві
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10.06.2025 19:06 Ответить
Аксіома:
Йому, як і ***** вірити не можна.
Все інше - похідне.
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10.06.2025 19:04 Ответить
не думаю шо коли угорщину брали в ЄС, вони були чиїмось інтересом, імхо ЄС більше зацікавлений в Україні ніж Угорщина з рузькими шалавами в уряді, але якщо ці шлюхи почали нити, значить їм болить )
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10.06.2025 19:11 Ответить
Коли Угорщину брали до ЄС в Україні було ще більше прокацаплених шлюх ніж там!
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10.06.2025 19:23 Ответить
Мрію про угорські звинувачення, що в Україні масово і безжально пиззять мадярів.
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10.06.2025 19:11 Ответить
Мав на увазі, звичайно, справедливі звинувачення!
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10.06.2025 19:12 Ответить
..підар Орбан, закрий пельку, підстилка путіна!!!
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10.06.2025 19:13 Ответить
барон їбонувся внатурі
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10.06.2025 19:14 Ответить
ну чого воно таке гадюче?
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10.06.2025 19:16 Ответить
тобто вже і зеленський за Тисою?..
ото життя.. вже міг по інвалідному виїхати

а по факту - шо ти ******** слухати?
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10.06.2025 19:16 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/107597 Андрій Смолій

Угорські спецслужби шпигували за українською ППО на Закарпатті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина збирала дані про розташування С-300 та військових підрозділів.
За його словами, розвідка KNBSZ діяла з 2021 року, цікавилася ставленням місцевих жителів до "миротворців", а у 2024-2025 роках угорці активізували збір військової інформації.
Україна має докази такої діяльності - фото, відео зустрічей в Угорщині та дані про платежі.
===============
Оуе ***** вважає агітацією за "Тису"
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10.06.2025 19:20 Ответить
Орбану самий час звертатись зі скаргою на зєлю в Лігу сексуальних меншостей, там йому допоможуть. Або нехай відмовляється від російської нафти через український трубопровід
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10.06.2025 19:25 Ответить
Всім пох*й на орбана, не тільки Зеленському...
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10.06.2025 19:27 Ответить
Сумніваюсь, що "наш" ЗЕлупа взагалі щось знає про якусь партію "тиса".
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10.06.2025 19:30 Ответить
Орбан явно переоцінив здібності і вплив найвеличнішого
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10.06.2025 20:09 Ответить
Та це операція прикриття від пуйла. Орбан ділить з зєлєю гешефти на постачання в Угорщіну російської нафти по українському трубопроводу, тому вони скоріше спільники, ніж вороги
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10.06.2025 20:12 Ответить
Те, що кнурорбан ПРОДАЖНЕ БИДЛО не дивує. Дуже дивує позиція ЄС, коли в лавах країн є ВІДКРИТИЙ ПРОДАЖНИЙ ШПИГУН, який передає всю інформацію ВОРОГОВІ, ЯКИЙ ГОТУЄ ВТОРГНЕННЯ В ЄС!!! Знову 1939 з наївним "он нє пасмєєт"??? ТО ЧИ НЕ ЧАС ЗАДУМАТИСЬ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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10.06.2025 20:16 Ответить
 
 