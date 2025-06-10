Уряд Орбана звинуватив Зеленського в агітації за опозиційну партію "Тиса"

В уряді Угорщини заявили, що президент України Володимир Зеленський веде відкриту агітацію за опозиційну партію "Тиса".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач прокоментував тезу з інтерв’ю українського президента, де він заявив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан використовує тему війни в Україні для власної політичної вигоди.

"Зеленський відкрито агітує в Угорщині за партію "Тиса", звинувачуючи Орбана в "антиєвропейськості" та використанні війни для політичної вигоди. Як для лідера країни, що не є членом ЄС, це дуже багато", – заявив Ковач.

Він додав, що Зеленський "читає лекції угорцям перед їхнім голосуванням на всенародному референдумі "Вокс 2025" щодо членства України в ЄС". "Віктор робить історичну помилку", – каже він, підлабузнюючись до еліт ЄС і вимагаючи, щоб інші фінансували його війну. Йому варто було б спершу перевірити, хто насправді є членом ЄС", – пише Ковач.

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"Зеленський явно ігнорує той базовий факт, що прем'єр-міністр Орбан, як обраний лідер Угорщини, завжди буде відстоювати ключові інтереси національної безпеки Угорщини, а не України. Дозвольте мені бути відвертим: ні, членство України в ЄС НЕ є одним з цих інтересів, незалежно від того, що може сказати Зеленський", – наголосив речник уряду Угорщини.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх політичних інтересах перед парламентськими виборами.