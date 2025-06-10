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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Уряд Орбана звинуватив Зеленського в агітації за опозиційну партію "Тиса"

орбан,зеленський

В уряді Угорщини заявили, що президент України Володимир Зеленський веде відкриту агітацію за опозиційну партію "Тиса".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач прокоментував тезу з інтерв’ю українського президента, де він заявив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан використовує тему війни в Україні для власної політичної вигоди.

"Зеленський відкрито агітує в Угорщині за партію "Тиса", звинувачуючи Орбана в "антиєвропейськості" та використанні війни для політичної вигоди. Як для лідера країни, що не є членом ЄС, це дуже багато", – заявив Ковач.

Він додав, що Зеленський "читає лекції угорцям перед їхнім голосуванням на всенародному референдумі "Вокс 2025" щодо членства України в ЄС". "Віктор робить історичну помилку", – каже він, підлабузнюючись до еліт ЄС і вимагаючи, щоб інші фінансували його війну. Йому варто було б спершу перевірити, хто насправді є членом ЄС", – пише Ковач.

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"Зеленський явно ігнорує той базовий факт, що прем'єр-міністр Орбан, як обраний лідер Угорщини, завжди буде відстоювати ключові інтереси національної безпеки Угорщини, а не України. Дозвольте мені бути відвертим: ні, членство України в ЄС НЕ є одним з цих інтересів, незалежно від того, що може сказати Зеленський", – наголосив речник уряду Угорщини.

Нагадуємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх політичних інтересах перед парламентськими виборами.

Автор: 

Угорщина (2338) Зеленський Володимир (24374) Віктор Орбан (576)


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та оголосіть вже зельонського персоною нон-грата та зачпокойтеся...
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10.06.2025 18:56 Відповісти
Уйоббики, расскажите ещё, что Янелох читает лекции, как форсировать Тису (с востока на запад).
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10.06.2025 18:57 Відповісти
Для такої собаки, як Орбан, якісь дивні звинувачення.
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10.06.2025 18:58 Відповісти
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10.06.2025 18:59 Відповісти
ує***бан - пнх
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10.06.2025 18:59 Відповісти
а справді: орбан=*****
різниця в одній букві
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10.06.2025 19:06 Відповісти
Аксіома:
Йому, як і ***** вірити не можна.
Все інше - похідне.
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10.06.2025 19:04 Відповісти
не думаю шо коли угорщину брали в ЄС, вони були чиїмось інтересом, імхо ЄС більше зацікавлений в Україні ніж Угорщина з рузькими шалавами в уряді, але якщо ці шлюхи почали нити, значить їм болить )
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10.06.2025 19:11 Відповісти
Мрію про угорські звинувачення, що в Україні масово і безжально пиззять мадярів.
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10.06.2025 19:11 Відповісти
Мав на увазі, звичайно, справедливі звинувачення!
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10.06.2025 19:12 Відповісти
..підар Орбан, закрий пельку, підстилка путіна!!!
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10.06.2025 19:13 Відповісти
барон їбонувся внатурі
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10.06.2025 19:14 Відповісти
 
 