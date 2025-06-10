Орбан: Зеленский "набросился" на Венгрию, потому что мы "не хотим гибнуть за Украину"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал интервью президента Украины Владимира Зеленского венгерскому медиа, в котором он, в частности, обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела государства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал на Facebook.
По мнению венгерского премьера, Зеленский "набросился на нас, потому что венгры не хотят погибать за Украину".
"Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и чтобы деньги венгров шли в Украину!" - добавил Орбан.
Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих политических интересах перед парламентскими выборами.
Топ комментарии
+21 АРТЕМ Булискерия #524928
показать весь комментарий10.06.2025 22:13 Ответить Ссылка
+11 Andrew Moon
показать весь комментарий10.06.2025 22:13 Ответить Ссылка
+9 Василь Довганенко #589385
показать весь комментарий10.06.2025 22:15 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобі трампісько-кремлівській гниді це ой як заважа.
Інші угорці хай живуть...