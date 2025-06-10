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Новости Антиукраинская позиция Орбана
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Орбан: Зеленский "набросился" на Венгрию, потому что мы "не хотим гибнуть за Украину"

Орбан отреагировал на интервью Зеленского и раскритиковал

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал интервью президента Украины Владимира Зеленского венгерскому медиа, в котором он, в частности, обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал на Facebook.

По мнению венгерского премьера, Зеленский "набросился на нас, потому что венгры не хотят погибать за Украину".

"Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и чтобы деньги венгров шли в Украину!" - добавил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Орбана обвинило Зеленского в агитации за оппозиционную партию "Тиса"

Орбан отреагировал на интервью'ю Зеленського та розкритикував

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих политических интересах перед парламентскими выборами.

Автор: 

Венгрия (2003) Зеленский Владимир (20899) Виктор Орбан (480)


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Топ комментарии
+21
І не кажи, клята Україна не може здатись техесенько
Тобі трампісько-кремлівській гниді це ой як заважа.
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10.06.2025 22:13 Ответить
+11
Ти й за Угорщину не сильно загинеш...
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10.06.2025 22:13 Ответить
+9
Мадьяри будуть гинути за могучую парашу.
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10.06.2025 22:15 Ответить
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І не кажи, клята Україна не може здатись техесенько
Тобі трампісько-кремлівській гниді це ой як заважа.
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10.06.2025 22:13 Ответить
Мадьяри будуть гинути за могучую парашу.
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10.06.2025 22:15 Ответить
Ти й за Угорщину не сильно загинеш...
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10.06.2025 22:13 Ответить
Гинуть герої та порядні люди, а чОрбан просто здохне ...під парканом(якщо потрафить)
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10.06.2025 22:32 Ответить
Будете гинути за рашу, ******.
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10.06.2025 22:15 Ответить
Чумирдло - кожен день вискакує - потім Фіцо шось *******
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10.06.2025 22:16 Ответить
Нажаль цей тандем TAKO з ФША, урбан з мад'ярщини , фіцо зі Словакії - це троянський кінь у цивілізованому світі
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10.06.2025 22:17 Ответить
А что тут написано? Может кто знает венгерский...
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10.06.2025 22:17 Ответить
Почни з української.
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10.06.2025 22:24 Ответить
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10.06.2025 22:28 Ответить
Дякую.
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10.06.2025 22:33 Ответить
"Не позвольте им решать за нас"
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10.06.2025 22:30 Ответить
***, де ти а де гинути. Срака балакуча, в тюрязі згниєш
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10.06.2025 22:17 Ответить
Так труни прийдуть до вас!
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10.06.2025 22:17 Ответить
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10.06.2025 22:18 Ответить
А може тоді додому, в рідній ханти-мансійськ?
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10.06.2025 22:18 Ответить
Наче ви єдині такі "розумні" а всі інші гинуть...
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10.06.2025 22:18 Ответить
Кремлівська прошм@ндовка спить і баче кацапські танки в Будапешті.
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10.06.2025 22:18 Ответить
Вава-2, трамп-3, а этот - шлепер-4, ляпае , шо попало.
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10.06.2025 22:18 Ответить
Потужно обісрався під×уйловик. Яка ж тупа, жалюгідна та нікчемна ця мадярська м@нда орбан. Навіть на тлі Віслюка.
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10.06.2025 22:20 Ответить
Не повіриш, навіть українці не хочуть вмирати за Україну - вони хочуть вбивати за Україну.
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10.06.2025 22:22 Ответить
🇺🇦👍
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10.06.2025 23:33 Ответить
Зараз українці гинуть і за Угорщину, навіть якщо Орбан цього не хоче озвучувати своєму народу.
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10.06.2025 22:29 Ответить
Зеленский уважает венгерский народ, а накинулся он на шлюху российскую орбана,
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10.06.2025 22:45 Ответить
Значить будете гинути за Угорщину.
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10.06.2025 22:51 Ответить
Нам би хватило і одного орбана!
Інші угорці хай живуть...
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10.06.2025 23:10 Ответить
А сколько венгров отдали свою жизнь за украинцев?!?! Можно пофамильно?;?!
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10.06.2025 23:31 Ответить
 
 