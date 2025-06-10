Орбан: Зеленский "набросился" на Венгрию, потому что мы "не хотим гибнуть за Украину"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал интервью президента Украины Владимира Зеленского венгерскому медиа, в котором он, в частности, обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Орбан написал на Facebook.

По мнению венгерского премьера, Зеленский "набросился на нас, потому что венгры не хотят погибать за Украину".

"Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и чтобы деньги венгров шли в Украину!" - добавил Орбан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Орбана обвинило Зеленского в агитации за оппозиционную партию "Тиса"

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан использует тему войны РФ против Украины в своих политических интересах перед парламентскими выборами.